Internacional

Refuerza EUA vigilancia fronteriza con nueva política biométrica

Desde el 26 de diciembre, Estados Unidos aplicará un sistema biométrico para registrar a todos los extranjeros al ingresar o salir del país

A partir del 26 de diciembre, Estados Unidos comenzará a tomar fotografías y recolectar datos biométricos de todos los extranjeros que entren o salgan del país, según una nueva regla emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La medida, publicada en el Registro Federal, autoriza al gobierno a capturar huellas digitales y datos faciales de personas que ingresen o abandonen el territorio estadounidense por aeropuertos, fronteras terrestres y puertos marítimos.

El DHS argumentó que el objetivo es “implementar un sistema biométrico integrado de entrada y salida” que permita comparar los datos recolectados al ingreso con los obtenidos a la salida.

Según la dependencia, esta tecnología ayudará a combatir el terrorismo, el uso fraudulento de documentos de viaje y la sobrestadía de visas.

“Dicho sistema también permitirá al DHS confirmar de manera más concreta la identidad de los extranjeros que busquen entrada o admisión a Estados Unidos, y verificar su salida del país”, señala la regla.

La directriz aplica a todos los no ciudadanos, incluyendo personas con visa, residentes temporales, trabajadores, menores y adultos mayores.

Sin embargo, la firma legal Lincoln-Goldfinch Law, con sede en Austin, Texas, advirtió que esta decisión marca “un cambio fundamental en la política de vigilancia fronteriza”.

“Recolectar datos biométricos tanto en la entrada como en la salida nos lleva a un nuevo paradigma de vigilancia que exige supervisión jurídica activa”, explicó la abogada migratoria Kate Lincoln-Goldfinch.

La especialista subrayó que las familias deben ser informadas sobre qué se hará con sus datos, cuánto tiempo se conservarán y cómo corregir errores en caso de confusiones.

Asimismo, pidió que el gobierno implemente salvaguardas constitucionales y mecanismos de transparencia para evitar abusos o discriminación.


Comentarios

Etiquetas:
