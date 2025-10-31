Cerrar X
Internacional

Registran sismo 4.6 de magnitud al norte de Perú

Movimiento telúrico se originó a 45 kilómetros de profundidad bajo la superficie marina, por lo que se revisa si existen daños en las zonas vulnerables

  • 31
  • Octubre
    2025

Un sismo de 4.6 de magnitud se registró este viernes en la costa norte de Perú, sin reportar daños, ni perdidas humanas.

De acuerdo con el reporte emitido por el Instituto Geofísico del Perú y el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, el temblor se registró 14:03 horas y su epicentro se localizó en el océano Pacífico, a 65 kilómetros al suroeste de la población costera de Huarmey.

El movimiento telúrico se originó a 45 kilómetros de profundidad bajo la superficie marina.

Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, un anillo que rodea este océano y que concentra alrededor del 80% de la actividad sísmica mundial por las tensiones acumuladas entre distintas placas tectónicas. 


Comentarios

