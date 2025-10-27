Registran sismo de magnitud 6.5 en archipiélago del Caribe

Un temblor de 6.5 de magnitud se registró durante las primeras horas de este lunes en la isla de Guadalupe, en el Caribe.

El Servicio Geológico de Estados Unidos en la que se destaca que el sismo se registró a 162 kilómetros al este-noreste de Beauséjour.

Tras ese temblor, el sistema detalló, a través de su plataforma, ue se han reportado dos réplicas, una de 6.0 grados y otra de 5.4, a 163 y 150 kilómetros, respectivamente.

Guadalupe es un territorio francés de ultramar en el Caribe, con una población de aproximadamente 400,000 personas.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas o daños estructurales.

