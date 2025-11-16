Cerrar X
Internacional

Reino Unido defiende su dura reforma contra migración ilegal

El gobierno británico salió en defensa de su nueva y amplia reforma para combatir la migración irregular, con un paquete de medidas

  • 16
  • Noviembre
    2025

El gobierno británico salió en defensa de su nueva y amplia reforma para combatir la migración irregular, un paquete de medidas que incluye restringir la protección para solicitantes de asilo.

De acuerdo con las autoridades, el fenómeno migratorio está “desgarrando” al país y exige acciones inmediatas.

El Ministerio del Interior adelantó el sábado dos puntos clave del plan, que será presentado este lunes en el Parlamento, los cuales son la reducción de la protección a refugiados, quienes deberán regresar a su país de origen en cuanto se considere seguro y la eliminación del acceso automático a ayudas sociales para solicitantes de asilo.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, defendió estas propuestas en entrevistas con la BBC y Sky News. Hija de una familia proveniente de Pakistán, afirmó que, aunque la migración forma parte de su historia personal, siente un “deber moral” de combatir la migración ilegal.

“Está desgarrando nuestro país. Divide a las comunidades y crea una enorme presión en ellas”, aseguró.

El gobierno laborista de Keir Starmer, en el poder desde julio de 2024, enfrenta una creciente presión política ante el aumento de llegadas de migrantes y el ascenso del partido ultraderechista Reform UK, liderado por Nigel Farage, que ha capitalizado el malestar social.

 Las manifestaciones contra alojamientos para solicitantes de asilo se han vuelto frecuentes y una protesta de extrema derecha en Londres llegó a reunir hasta 150 mil personas.

Las cifras refuerzan la preocupación oficial: desde el 1 de enero, más de 39 mil personas han cruzado el Canal de la Mancha rumbo a Inglaterra, superando ya las cifras del año anterior.

El canciller francés, Jean-Noël Barrot, comentó que estas medidas responden a “las expectativas” de los socios europeos, quienes también demandan mayor control migratorio.

El debate en Reino Unido promete intensificarse conforme el Parlamento analice una reforma que ya genera tensiones políticas, sociales y humanitarias.


