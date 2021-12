Reitera Bolsonaro que no vacunará a su hija

El presidente de Brasil ha sido cuestionado por no aplicarse ni una dosis

Río de Janeiro.- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró hoy que su hija no se vacunará contra la COVID-19.

"Espero que no haya interferencia de la justicia, eso espero, porque mi hija no se va a vacunar. Que quede bien claro. Tiene 11 años de edad", enfatizó el mandatario brasileño al llegar al municipio de San Francisco do Sul donde pasará Año Nuevo.

El mismo Bolsonaro tampoco se ha vacunado contra la COVID-19 y en otras ocasiones ha dicho que será el último brasileño que lo haga.

La vacunación para niños entre los 5 y 11 años de edad fue respaldada por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa, regulador) el pasado 16 de diciembre, cuando sus técnicos aprobaron el inmunizante desarrollado por la farmacéutica Pfizer para esas edades.

Pese al visto bueno del ente regulador, el Ministerio de Salud no quiso incluir a los menores de inmediato en el plan nacional de inmunización contra la COVID-19 y dijo que daría a conocer su decisión a comienzos de enero.

A juicio del jefe de esa cartera, Marcelo Queiroga, "no existe prisa" para vacunar a los niños, ni aún en momentos en que la variante Ómicron empieza a expandirse en el país.

Según el ministro, la muerte de menores por causa de la COVID-19 en Brasil está en "niveles aceptables", lo cual generó una profunda indignación en asociaciones médicas, que ya registraron 2 mil 500 decesos de menores de 11 años por el virus.

La intención del ministerio es recomendar la vacuna para los menores de esta franja etaria, sin hacerla obligatoria, pero condicionándola a la presentación de una prescripción médica y de un consentimiento firmado por los padres.

Estas trabas prendieron las alarmas en la Corte Suprema, que el pasado viernes exigió explicaciones al Ministerio de Salud y dio cinco días a Queiroga, para explicar esos requerimientos.

Hasta el momento, el plan nacional de inmunización solo aprueba la vacunación antiCOVID a mayores de 12 años.

Con información de EFE