Renuncia el almirante de EUA que supervisaba ataques en el Caribe

El almirante de Estados Unidos, Alvin Holsey, jefe del Comando Sur, renunció a su cargo este jueves en medio del despliegue militar del país con ataques incluidos en la zona del Caribe.

Holsey, a través de un comunicado compartido por el Comando Sur, aseguró que fue "un honor servir a nuestra nación, al pueblo estadounidense y apoyar y defender la Constitución por 37 años. El 12 de diciembre de 2025 me jubilaré de la Marina", era parte de lo que se podía leer en el documento.

Por su parte, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmó que el almirante "ha demostrado un compromiso inquebrantable con la misión, la gente y la nación".

Además, Hegseth puntualizó que el mandato de Holsey en el Comando Sur desde el pasado 8 de noviembre de 2024 "refleja un legado de excelencia operativa y visión estratégica".

La salida del jefe del Comando Sur se produce en medio de la operación autorizada por la administración de Donald Trump en el Caribe, en la cual se han producido ataques a lanchas que supuestamente transportaban drogas a Estados Unidos.

Hasta el momento no se ha especificado la razón de su salida y tampoco se ha nombrado a su sustituto.

Horas antes del anuncio de su jubilación, Holsey visitó Antigua y Barbuda y Granada, dos "socios clave en el Caribe".

Comentarios