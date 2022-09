Renuncia masiva en zapatería; los tenía hartos su jefe

Hartos de presuntamente recibir malos tratos por parte de su jefe directo, al menos seis empleados de una zapatería renunciaron al mismo tiempo.

Y es que un buen clima laboral es una clave para que haya productividad y suficientes empleados en un lugar de trabajo.

Si se labora en un ambiente hostil, muchos se quejarán y/o llegarán a renunciar, tal es el caso de una tienda de zapatos que en pocos minutos se quedó sin empleados, pues todos ellos se animaron a renunciar al mismo tiempo, hartos de recibir malos tratos.

La renuncia masiva que se hizo viral en las redes sociales ocurrió en una tienda de Lynchburg, Virginia, Estados Unidos.

La historia, que fue compartida por una de las trabajadoras involucradas en su cuenta de TikTok @garwood8812, suma hasta el momento casi los 5 millones de reproducciones y más de 496 mil "me gusta".

"Cuando todo el personal decide abandonar el departamento de calzado en cuestión de minutos. Para nuestro DM (gerente directo), todos te odiamos y no te olvides de arreglar los escaparates (vitrinas)", escribió la mujer.

En el video se escucha a la empleada preguntar a sus compañeros cómo se sienten por renunciar: "Está bien, entonces todo el equipo del departamento de calzado se va. ¿Cómo te sientes?" dice. "Bien", le responden.

Asimismo, se ve que la mayoría de los trabajadores estaban alegres y sosteniendo una bolsa con mercancía que habían comprado, pues según se menciona aprovecharon el último descuento que recibirían como empleados.

La tienda Shoe Dept Encore cerró ese día y comunicó a sus clientes que tenían problemas de electricidad, aseguró un usuario de TikTok.

De acuerdo a medios internacionales, los empleados estaban sometidos a un constante acoso laboral por parte del gerente de la tienda.

"Como antigua trabajadora de esta empresa, lo entiendo perfectamente", "Odiaba ese trabajo, me despidieron porque otro empleado robó y yo no me enteré", son dos testimonios de dos empleadas que se destacaron entre los comentarios.