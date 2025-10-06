Renuncia primer ministro francés horas después de armar gobierno

El nuevo primer ministro francés Sébastien Lecornu renunció menos de un mes después de asumir el cargo y menos de 24 horas después de nombrar a un nuevo gobierno que demostró que un aliado clave de la coalición retirara su apoyo. La medida sumió a Francia en una profunda crisis política y dejó al presidente Emmanuel Macron con pocas opciones.

La presidencia francesa indicó en un comunicado este lunes que Macron, quien ha alcanzado mínimos históricos en las encuestas de opinión, ha aceptado su renuncia.

Lecornu había reemplazado a su predecesor, François Bayrou, el 9 de septiembre para convertirse en el cuarto primer ministro de Francia en apenas un año durante un período prolongado de inestabilidad política. Lecornu es ahora el primer ministro con el mandato más corto en la historia de la Quinta República, que comenzó en 1958.

La política francesa ha estado sumida en el caos desde que Macron convocó elecciones anticipadas el año pasado que produjo una legislatura profundamente fragmentada y un estancamiento político. Los legisladores de ultraderecha y extrema izquierda tienen más de 320 escaños en la Asamblea Nacional, y los centristas y conservadores aliados cuentan con 210, sin que ningún partido tenga una mayoría absoluta.

A pesar de más de tres semanas de esfuerzos para asegurar suficiente apoyo para evitar un voto de censura, Lecornu fue obligado a dejar el cargo sólo horas después de formar su gabinete el domingo, habiendo perdido el apoyo de los conservadores que tienen 50 escaños y que objetaron su elección para el ministro de Defensa.

El gobierno de Lecornu gestionará los asuntos cotidianos hasta que se nombre un nuevo primer ministro y gabinete. Ahora le corresponde a Macron nombrar otro jefe de gobierno o disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones legislativas anticipadas.

Un fiel aliado de Macron, Lecornu dijo que ya no se cumplían las condiciones para permanecer en el cargo tras no lograr construir un consenso.

Lecornu señaló que creía que el nuevo gobierno podría haber tenido éxito con sólo un poco más de trabajo y si los socios de la coalición hubieran sido un poco más “desinteresados”, en una aparente crítica a Bruno Retailleau, el líder de los conservadores.

"Uno siempre debe poner a su país antes que a su partido", sostuvo Lecornu.

Macron, el principal objetivo

Con menos de dos años antes de las próximas elecciones presidenciales, los opositores de Macron intentaron inmediatamente capitalizar la impactante renuncia, y el partido de extrema derecha Agrupación Nacional pidió nuevas elecciones anticipadas o la renuncia del mandatario.

"Esto plantea una pregunta para el presidente de la República: ¿puede seguir resistiendo la resolución de la legislatura? Hemos llegado al final del camino", afirmó la líder de ultraderecha Marine Le Pen. "No hay otra solución. El único curso de acción sensato en estas circunstancias es volver a las urnas".

En la extrema izquierda, Francia Insumisa también pidió la salida de Macron, al tiempo que voces en la izquierda pidieron la reactivación de una coalición compuesta por izquierdistas, socialistas, ecologistas y comunistas.

La renuncia sacudió a los inversionistas, haciendo que el índice CAC-40 de las principales empresas francesas cayera en picada. El índice bajó casi un 2% respecto a su cierre del viernes tras la renuncia antes de recuperar algunas de las pérdidas.

Los ministros nombrados la noche anterior se encontraron en la extraña situación de convertirse en ministros interinos, mantenidos en su lugar sólo para gestionar los asuntos cotidianos hasta que se forme un nuevo gobierno, incluso antes de que algunos de ellos fueran formalmente instalados en el cargo.

“Desespero de este circo”, publicado en X Agnès Pannier-Runacher, la recién reelegida ministra de Ecología.

Fracasa método de Lecornu

La elección de ministros de Lecornu ha sido criticada en todo el espectro político, particularmente su decisión de traer de vuelta al exministro de Finanzas Bruno Le Maire para servir en el Ministerio de Defensa, y los críticos consideran que bajo su supervisión, el déficit público de Francia se apunta.

La tarea principal de Lecornu habría sido aprobar un presupuesto ya que Francia enfrenta una crisis de deuda masiva. Al final del primer trimestre de 2025, la deuda pública de Francia se situaba en 3,346 billones de euros (3.9 billones de dólares), o el 114% del PIB. El servicio de la deuda sigue siendo un elemento importante del presupuesto, representando alrededor del 7% del gasto estatal.

Otros puestos clave permanecieron en gran medida sin cambios respecto al gabinete anterior, con Retailleau manteniéndose como ministro del Interior, a cargo de la policía y la seguridad interna, Jean-Noël Barrot permaneciendo como ministro de Relaciones Exteriores, y Gérald Darmanin conservando el Ministerio de Justicia.

Retailleau, el líder del partido conservador Republicanos, dijo que no se sentía responsable de la salida de Lecornu a pesar de arremeter contra la composición del nuevo gobierno. Retailleau culpó a Lecornu por no informarle que Le Maire será parte del gobierno.

“Es una cuestión de confianza”, declaró a la emisora ​​TF1. "Prometes un cambio y terminas con caballos de regreso. Este gobierno encarnaba todas las condiciones para ser censurado”.

Buscando consenso en la Asamblea Nacional, Lecornu consultó con todas las fuerzas políticas y sindicatos antes de formar su gabinete. También prometió que no emplearía un poder constitucional especial que sus predecesores habían usado para aprobar presupuestos en el Parlamento sin votación y, en cambio, buscaría un compromiso con los legisladores de izquierda y derecha.

