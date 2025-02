Reportan tiroteo en desfile de Eagles para festejar el Super Bowl

El que debió ser un día de alegría se convirió en una pesadilla, pues usuarios en redes sociales reportaron un tiroteo durante el desfile de las Eagles de Filadelfia para celebrar el título del Super Bowl LIX.

El hecho ocurrió en el cruce de la calle 23 y Spring Garden, dejando como saldo a dos mujeres lesionadas, quienes fueron trasladadas inmediatamente a un hospital, donde son reportadas como estables.

Las detonaciones se dieron justo cuando directivos y jugadores del equipo campeón del Super Bowl estaban dando su discurso de agradecimiento a los miles de aficionados que se dieron cita en el Museo de Arte de Filadelfia, famoso por las películas de Rocky Balboa.

⚡-Shooting at Eagles' Super Bowl parade in Philly. Two injured at 23rd and Spring Garden. Motive unknown, investigation ongoing. #Philadelphia #EaglesParade pic.twitter.com/2WB4GwPSft