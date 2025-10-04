Cerrar X
Internacional

Rescatan 30 migrantes que navegaban sobre bote inflable en España

Los afectados realizaron el reporte tras quedarse varados cerca del archipiélago sobre el mar Atlántico. Cuerpos de rescate acudieron para salvaguárdalos

  • 04
  • Octubre
    2025

Autoridades marítimas rescataron a 30 personas originarias de Magreb que viajaban a bordo de un bote inflable cerca de las Islas Canarias, en España.

El Centro Coordinador de Emergencias recibió una llamada de la propia embarcación que navegaba con rumbo a Lanzarote, por lo que comenzaron a movilizarse hasta la zona.

Un avión de vigilancia Sasemar 103 localizó la pequeña embarcación varada, por lo que tripulantes del buque Salvamar Acrux acudieron hasta el sitio para proceder con el rescate.

Salvamento Marítimo aún no informa la presencia de mujeres o niños entre los afectados, pero corroboró que se trata de 30 personas que se encuentran en aparente buen estado de salud.


