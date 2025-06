Restringe EUA visas a familiares y socios del crimen organizado

El Departamento de Estado de Estados Unidos, impuso este jueves restricciones migratorias a familiares, colaboradores y socios comerciales de personas con historial comprobado de narcotráfico.

La medida se enmarca en una política más agresiva para reducir el flujo de drogas, especialmente el fentanilo, hacia territorio estadounidense.

“Los narcotraficantes no operan solos. Estas nuevas restricciones apuntan a su entorno cercano, que muchas veces es clave para sostener sus actividades”, declaró el secretario de Estado Marco Rubio.

Las restricciones de visado se aplicarán a personas que, sin ser autores materiales del crimen, mantengan vínculos estrechos con estructuras delictivas.

Se trata de un paso inédito en la política de control migratorio estadounidense, pues tradicionalmente se enfocaba en los individuos con cargos penales o alertas específicas.

Rubio fue claro: “Si formas parte del ecosistema del narcotráfico, aunque sea como familiar cercano o socio financiero, no serás bienvenido en Estados Unidos”.

