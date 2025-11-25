Cerrar X
Resucita mujer en ataúd antes de ser cremada

Una mujer en Tailandia 'resucitó' en su ataúd antes de ser cremada en un templo. El personal escuchó golpes y la encontró moviéndose

Una mujer en Tailandia sorprendió al personal de un templo cuando comenzó a moverse en su ataúd después de que la llevaran allí para ser incinerada.

Wat Rat Prakhong Tham, un templo budista en la provincia de Nonthaburi, en las afueras de Bangkok, publicó un video en su página de Facebook, en el que mostraba a una mujer acostada en un ataúd blanco en la parte trasera de una camioneta, moviendo ligeramente sus brazos y cabeza, para desconcierto del personal del templo.

Pairat Soodthoop, el gerente de asuntos generales y financieros del templo, dijo a The Associated Press que el hermano de la mujer de 65 años la llevó desde la provincia de Phitsanulok para ser cremada.

Él comentó que escucharon un leve golpe proveniente del ataúd.

"Me sorprendí un poco, así que les pedí que abrieran el ataúd, y todos se sobresaltaron", expresó. "La vi abriendo los ojos ligeramente y golpeando el costado del ataúd. Debía llevar bastante tiempo golpeando".

Según Pairat, el hermano dijo que su hermana había estado postrada en cama durante unos dos años, cuando su salud se deterioró y dejó de responder, y parecía haber dejado de respirar dos días antes. El hermano entonces la colocó en un ataúd e hizo el viaje de 500 kilómetros (300 millas) a un hospital en Bangkok, al cual la mujer había expresado previamente su deseo de donar sus órganos.

El hospital se negó a aceptar la oferta del hermano ya que no tenía un certificado de defunción oficial, dijo Pairat. Su templo ofrece un servicio de cremación gratuito, por lo que el hermano se acercó a ellos el domingo, pero también fue rechazado debido a la falta del documento.

El gerente del templo dijo que mientras explicaba cómo obtener un certificado de defunción, escucharon los golpes. Después la mujer fue evaluada y enviada a un hospital cercano.

El abad dijo que el templo cubriría sus gastos médicos, según Pairat.


