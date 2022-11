Retira Rusia fuerzas armadas de Jerson al sur de Ucrania

Debido a esta acción por parte del Ejército de Moscú, se comenzó un operativo por parte de funcionarios ucranianos para liberar la ciudad.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo el viernes que completó la retirada de sus tropas de la orilla occidental del río que divide la región de Jersón, en el sur de Ucrania, incluyendo de la única capital regional que había tomado desde el inicio de la invasión en febrero.

Debido a esto, funcionarios ucranianos: comienza el operativo para liberar la ciudad de Jersón tras retirada rusa; júbilo generalizado.

En un comunicado difundido por las agencias noticiosas estatales rusas, el ministerio señaló que la maniobra finalizó a las 05:00 de la madrugada del viernes y que ningún equipo militar quedó atrás. La retirada, que se había anunciado antes esta semana, supone otro gran revés para Moscú en su guerra en Ucrania, que dura ya ocho meses y medio.



El Kremlin mantuvo una postura desafiante el viernes, insistiendo en que la retirada no suponía ningún tipo de vergüenza para el presidente ruso, Vladimir Putin. Moscú sigue considerando toda la provincia de Jersón como parte de Rusia, dijo el portavoz del gobierno, Dmitry Peskov, a reporteros.



El Kremlin no se arrepiente de haber celebrado hace poco más de un mes la anexión ilegal de Jersón y de otras tres regiones ucranianas ocupadas total o parcialmente, agregó Peskov.



Poco antes del anuncio ruso, la oficina del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, describió la situación en la región de Jersón como “difícil”. Reportó bombardeos rusos sobre algunas de las ciudades y pueblos que las fuerzas ucranianas recuperaron en las últimas semanas durante su contraofensiva en la zona.



Los funcionarios ucranianos desconfiaban de la retirada rusa y temían que sus soldados pudiesen caer en una emboscada en la ciudad de Jersón, que antes de la guerra tenía 280.000 habitantes. Los analistas militares habían pronosticado que el ejército ruso tardaría al menos una semana en completar la salida de sus tropas.



Mykhailo Podolyak, asesor presidencial ucraniano, afirmó el jueves que las tropas del Kremlin colocaron minas en toda Jersón durante su retirada para convertirla en una “ciudad de la muerte” y predijo que Moscú volvería a bombardear la urbe tras reubicarse al otro lado del río Dniéper.



A pesar de advertir que la retirada rusa podría ser una trampa, algunos sectores del gobierno de Kiev no disimularon apenas su alegría por el ritmo de la operación.



“El ejército ruso abandona los campos de batalla como si fuese un triatlón: carrera de obstáculos, salto de longitud y natación”, tuiteó Andriy Yermak, un destacado asesor de Zelensky. En videos publicados en redes sociales, grabados aparentemente por soldados en ruta hacia Jersón, se mostraba como los residentes abrazaban a las tropas ucranianas.



Recuperar la ciudad podría darle a Ucrania una posición fuerte desde la que ampliar su contraofensiva en el sur a otras zonas ocupadas por Rusia, incluyendo posiblemente Crimea, que fue anexionada por el Kremlin en 2014.



Pero desde sus nuevas posiciones en la orilla oriental del río, Moscú podría tratar de intensificar una guerra que, según las estimaciones estadounidenses, habría matado o herido a decenas de miles de civiles y a cientos de miles de soldados.



Por otra parte, un ataque ruso nocturno con misiles S-300 se cobró la vida de seis personas en Mykolaiv, una ciudad ubicada a unos 68 kilómetros (42 millas) de la capital provincial de Kherson, según reportó la oficina de Zelensky el viernes en la mañana.

Con información de AP.