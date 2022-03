Retira Trump apoyo a candidato a senador por Alabama

Según el ex presidente el candidato tiene un mal desempeño en la contienda, un equipo de campaña deficiente, entre otras debilidades.

El candidato a senador por el estado de Alabama, Mo Brooks, ya no contará con el apoyo del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al menos así lo dio a conocer el ex mandatario federal.

En un comunicado, Trump dijo que Brooks estaba teniendo un mal desempeño en la contienda, tenía un equipo de campaña deficiente y no estaba dando suficiente apoyo a las aseveraciones del expresidente de que hubo fraude la elección de 2020. Añadió que "en el futuro cercano" dirá a quién apoya.

"Muy triste pero, ya que él ha decidido ir en otra dirección, yo también, así que retiro mi respaldo a la candidatura de Mo Brooks para el Senado", expresó Trump en un comunicado.

"No creo que el gran pueblo de Alabama esté en desacuerdo conmigo", añadió.

Las primarias en Alabama son el 24 de mayo, pero desde abril del año pasado Trump declaró su respaldo a Brooks, quien arengó a la multitud el 6 de enero del 2021 previo al asalto contra el Capitolio en Washington.

Desde entonces a Brooks le han surgido dos formidables contrincantes: Katie Britt, expresidenta de una asociación empresarial y Mike Durant, un empresario que fue piloto de helicóptero en Somalia donde fue derribado y capturado en 1993.

La elección decidirá quién reemplazará a Richard Shelby, senador republicano que ahora se retira. Britt era la jefa de despacho de Shelby.

Al retirar su apoyo, Trump trata de evitar la vergüenza de apoyar a un político perdedor en una contienda de alto perfil. Trump, quien suele hacer alarde de la cantidad de candidatos que han ganado tras obtener su respaldo, se toma muy en serio esas cifras, al considerar que son medidor de su poder en el partido en momentos en que considera volver a postularse a la presidencia.

Con información de AP.