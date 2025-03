Rey Carlos III es hospitalizado por efectos de su tratamiento

El rey Carlos III fue ingresado este jueves en The London Clinic tras experimentar efectos secundarios de su tratamiento contra el cáncer, lo que lo obligó a suspender su agenda pública.

El Palacio de Buckingham confirmó que el monarca, de 76 años, fue dado de alta pocas horas después y regresó a Clarence House, su residencia en Londres.

Como medida de precaución, los compromisos previstos para el viernes también fueron reprogramados.

Hospitalización dentro de su tratamiento regular

Según el diario The Daily Mail, la hospitalización ocurrió en el marco de una de sus citas programadas y no se considera un evento inusual en estos casos, sin embargo no se detalló qué efectos secundarios sufrió.

El Palacio recordó que, desde su diagnóstico en febrero de 2024, Carlos III ha seguido tratamientos regulares, aunque sin revelar el tipo de cáncer ni el órgano afectado.

Eventos cancelados y mensaje del monarca

Debido a su estado de salud, el rey canceló la recepción de embajadores de tres países y cuatro actos públicos en Birmingham.

"Su Majestad está decepcionado por faltar a estos compromisos, pero espera que puedan reprogramarse pronto", señaló un portavoz real.

A pesar de las dificultades, el monarca ha continuado con sus tareas de Estado y trámites oficiales, aunque ha reducido sus apariciones públicas por recomendación médica.

Comentarios