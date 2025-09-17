Riesgo de brotes de sarampión por plan antivacunas en Florida

La propuesta del Gobierno de Florida de eliminar la vacunación obligatoria podría detonar un resurgimiento del sarampión en este estado y en el resto de Estados Unidos, alertaron científicos.

Los expertos, autores de recientes estudios sobre el tema, advierten que una disminución en las tasas de inmunización aceleraría la propagación de esta enfermedad altamente contagiosa.

Nathan Lo, investigador de la Escuela de Medicina de Stanford, explicó que incluso pequeñas caídas en la cobertura vacunal aumentarían el riesgo: “Al ritmo actual, el sarampión podría resurgir en 15 a 25 años, pero con una reducción del 10 % ocurriría en solo 10”.

Actualmente, la cobertura nacional de la vacuna triple vírica (sarampión, paperas y rubéola) es de 92.5%, por debajo del 95% necesario para prevenir brotes. Florida se encuentra aún más rezagada con 88.5%, frente al 94.1% que registraba en 2017.

Estudios estiman que un descenso del 10 % en la inmunización a nivel nacional podría causar más de 11 millones de contagios y miles de muertes en los próximos 25 años. Con una caída del 50%, las infecciones ascenderían a 51 millones y las muertes a casi 160,000.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) reportaron ya 1,454 casos y 3 muertes por sarampión en lo que va de 2025, pese a que la enfermedad fue declarada erradicada en el país en el año 2000.

Investigadores de la Universidad de Florida advierten que, con las actuales tasas de vacunación, la probabilidad de transmisión de un caso en guarderías alcanza el 85.5 %. De reducirse aún más, la magnitud de los brotes escolares se multiplicaría.

Con su alta afluencia turística, Florida podría convertirse en un “paciente cero” para importar casos desde otros países y propagar la enfermedad a nivel nacional. “

Ya estamos en una situación peligrosa. Levantar la obligatoriedad solo aumentará la magnitud de los brotes”, advirtió el profesor de Bioestadística Ira Longini.

La iniciativa del cirujano general del estado, Joseph Ladapo, que comparó la vacunación obligatoria con la esclavitud, se da en medio de un debate nacional sobre la efectividad de las vacunas impulsado por miembros del Gobierno del presidente Donald Trump.