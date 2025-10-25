Rubio promete retorno de restos de rehenes de Hamás a Israel

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, prometió este sábado que los restos de todos los rehenes de Hamás fallecidos en cautiverio en Gaza serán repatriados a Israel.

La declaración se dio tras reunirse con familiares de dos soldados cuyos cuerpos aún permanecen en la Franja.

“No olvidaremos las vidas de los rehenes de Hamás que murieron en cautiverio”, expresó Rubio en la red social X.

Añadió que no descansará hasta que los restos de los estadounidenses Itay Chen y Omer Neutra, y de todos los demás, regresen a casa, antes de concluir su visita de tres días a Israel.

El funcionario también conversó por teléfono con el primer ministro Benjamin Netanyahu, a quien reiteró la “relación estratégica” entre ambos países y la intención de aplicar el plan del presidente Donald Trump para poner fin al conflicto en Gaza.

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos agradeció las declaraciones de Rubio y pidió continuar los esfuerzos hasta liberar a los 13 rehenes cuyos cuerpos siguen en Gaza.

Bajo el alto el fuego vigente desde el 10 de octubre, Hamás liberó a 20 rehenes vivos y entregó los restos de 15 fallecidos, mientras que Israel excarceló a unos 2,000 prisioneros palestinos y devolvió los cuerpos de varios de ellos.

