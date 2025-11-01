Rusia afirma haber abatido a comando ucraniano en Donetsk

Las Fuerzas Armadas de Rusia aseguraron haber frustrado un intento de desembarco de un grupo especial de inteligencia ucraniana (GUR) cerca de la ciudad de Krasnoarmeisk, en la República Popular de Donetsk.

Según el Ministerio de Defensa ruso, los once miembros del comando descendieron en helicóptero a un kilómetro de las afueras de la ciudad, donde fueron abatidos poco después por las tropas rusas.

“Las 11 personas que desembarcaron del helicóptero murieron”, señaló la dependencia.

Moscú calificó la acción como una operación de reconocimiento o sabotaje en el contexto del aumento de las hostilidades en el este de Ucrania. El ataque se produce en medio de nuevas ofensivas rusas dirigidas contra aeródromos, depósitos de drones e infraestructuras energéticas ucranianas.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que la situación en el frente sigue siendo “altamente volátil”, mientras que la inteligencia militar ucraniana aún no ha ofrecido comentarios sobre el incidente.

