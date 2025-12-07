Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
AP_25341714261976_9c03899063
Internacional

Rusia celebra nueva estrategia de Estados Unidos

Moscú respalda la nueva estrategia de seguridad de Trump mientras ataques rusos dejan cuatro muertos en Ucrania y continúan las negociaciones por la paz

  • 07
  • Diciembre
    2025

El Kremlin celebró la nueva estrategia de seguridad nacional presentada por la administración Trump. Dmitry Peskov, portavoz presidencial, afirmó a la agencia Tass que el documento coincide con la visión rusa al incluir llamados al diálogo y al rechazo de la confrontación.

Moscú confía en que esto favorezca una cooperación “constructiva” sobre el conflicto ucraniano.

El documento divulgado por la Casa Blanca señala que mejorar los lazos con Rusia y poner fin a la guerra en Ucrania es un interés estratégico para Estados Unidos, tras años de tensión y aislamiento diplomático impuesto a Moscú.

AP25341106625468.jpg

Mientras tanto, una nueva ola de ataques rusos con misiles, drones y artillería dejó al menos cuatro muertos durante la noche del domingo.

Un hombre falleció en un ataque con drones en Chernihiv, y un bombardeo combinado dañó infraestructura en Kremenchuk, provocando cortes de agua y energía en un importante centro industrial.

Autoridades ucranianas denunciaron que Rusia intenta paralizar la red eléctrica por cuarto invierno consecutivo, afectando calefacción, luz y servicios básicos. En Járkiv, una andanada de artillería dejó tres muertos y diez heridos.

Los ataques ocurrieron tras el cierre del tercer día de conversaciones entre delegaciones de Estados Unidos y Ucrania en Florida.

El presidente Volodymyr Zelenskyy dijo haber mantenido una “llamada sustantiva” con funcionarios estadounidenses y aseguró que Kiev sigue comprometido con una negociación “de buena fe”.

Keith Kellogg, enviado saliente de Trump, afirmó que las negociaciones están en “los últimos 10 metros”. Los puntos críticos siguen siendo el control del Donbás y la Planta Nuclear de Zaporiyia, ocupada por Rusia desde el inicio de la invasión.

Por separado, autoridades confirmaron que líderes de Reino Unido, Francia y Alemania se reunirán el lunes con Zelenskyy en Londres para abordar el estado de las negociaciones y el apoyo europeo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_12_03_T180320_925_7dc269985a
Hegseth puso en riesgo misión al usar 'app' de mensajería: EUA
EH_UNA_FOTO_2025_12_03_T174228_640_8d90ee8d20
Harfuch y SEDENA encabezan reuniones privadas en Michoacán
f7ff6f7ec9ec1c72bc1d5803e645165b818cbf12w_fd9de01b59
Kremlin niega rechazo al plan de paz de EUA para Ucrania
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_peso_9dcd4b427c
Aguinaldos en NL dejarán derrama por más de $20,000 mdp
finanzas_buen_fin_de0c00c5ed
Rompe récord 'El Buen Fin' en ventas y participación de negocios
deportes_tigres_a2025_d43ee3c4ef
Tigres, el tercer club con más Finales disputadas en Liga MX
publicidad

Más Vistas

fad1fab784a384e167d98804139a10414dc89088w_1280x720_09c0a653f8
FIFA confirma cuatro juegos del Mundial 2026 en Monterrey
Avanza_Tigres_a_la_final_tras_empatar_con_Cruz_Azul_6172e67b8b
Avanza Tigres a la final tras empatar con Cruz Azul
escena_eduardo_manzano_corona_da09b9d6ef
Zully Keith rinde homenaje a Eduardo Manzano en su funeral
publicidad
×