Rusia celebra nueva estrategia de Estados Unidos

El Kremlin celebró la nueva estrategia de seguridad nacional presentada por la administración Trump. Dmitry Peskov, portavoz presidencial, afirmó a la agencia Tass que el documento coincide con la visión rusa al incluir llamados al diálogo y al rechazo de la confrontación.

Moscú confía en que esto favorezca una cooperación “constructiva” sobre el conflicto ucraniano.

El documento divulgado por la Casa Blanca señala que mejorar los lazos con Rusia y poner fin a la guerra en Ucrania es un interés estratégico para Estados Unidos, tras años de tensión y aislamiento diplomático impuesto a Moscú.

Mientras tanto, una nueva ola de ataques rusos con misiles, drones y artillería dejó al menos cuatro muertos durante la noche del domingo.

Un hombre falleció en un ataque con drones en Chernihiv, y un bombardeo combinado dañó infraestructura en Kremenchuk, provocando cortes de agua y energía en un importante centro industrial.

Autoridades ucranianas denunciaron que Rusia intenta paralizar la red eléctrica por cuarto invierno consecutivo, afectando calefacción, luz y servicios básicos. En Járkiv, una andanada de artillería dejó tres muertos y diez heridos.

Los ataques ocurrieron tras el cierre del tercer día de conversaciones entre delegaciones de Estados Unidos y Ucrania en Florida.

El presidente Volodymyr Zelenskyy dijo haber mantenido una “llamada sustantiva” con funcionarios estadounidenses y aseguró que Kiev sigue comprometido con una negociación “de buena fe”.

Keith Kellogg, enviado saliente de Trump, afirmó que las negociaciones están en “los últimos 10 metros”. Los puntos críticos siguen siendo el control del Donbás y la Planta Nuclear de Zaporiyia, ocupada por Rusia desde el inicio de la invasión.

Por separado, autoridades confirmaron que líderes de Reino Unido, Francia y Alemania se reunirán el lunes con Zelenskyy en Londres para abordar el estado de las negociaciones y el apoyo europeo.

