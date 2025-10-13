Rusia frustra atentado contra alto mando de Ministerio de Defensa

De acuerdo con el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB), se frustró un atentado terrorista en contra de un alto mando del Ministerio de Defensa de Rusia.

Según la FSB, dentro de los preparativos para el ataque participaron los servicios especiales de Ucrania en colaboración con el Estado Islámico (EI), grupo que Rusia reconoce como un grupo terrorista y tiene prohibido entrar a su territorio.

Como resultado del operativo en contra del ataque, se detuvieron a cuatro personas, de las cuales tres son ciudadanos rusos y uno procedente de Asia Central.

"Se ha detenido a tres ciudadanos rusos implicados en el encubrimiento de los indicios del delito planeado, y a un ciudadano procedente de Asia Central, autor directo del [intento de] acto terrorista", se indica en un comunicado.

Del mismo modo se informó que el autor fue reclutado en interés de los servicios especiales de Ucrania por un miembro del EI, buscando en todo el mundo por Rusia y Uzbekistán.

Según el comunicado, este miembro del EI dirigía a distancia las acciones del ejecutor desde Ucrania y varios países de Europa Occidental mediante mensajeros extranjeros.

Además, le proporcionó los fondos necesarios, información sobre el objetivo del atentado, así como explosivos y otros componentes para la fabricación de artefactos explosivos improvisados, que fueron introducidos ilegalmente en el territorio de Rusia por los servicios especiales de Ucrania utilizando vehículos aéreos no tripulados.

"El delito se planeaba cometer de forma socialmente peligrosa en una de las zonas más densamente pobladas de la capital. Según las estimaciones de los especialistas, la potencia del artefacto explosivo improvisado fabricado por los terroristas permitía causar daños a personas en un radio de hasta 70 metros. Además, según el plan de los servicios especiales ucranianos, el propio ejecutor también debía morir", señalaron en el FSB.

