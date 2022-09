'Rusia usaría armas nucleares en cuatro escenarios'

El ex presidente de Rusia aclaró igualmente que occidente ha usado arsenal nuclear recientemente en Irak y Yugoslavia.

El ex presidente de Rusia, Dmitri Medvédev, dio a conocer que el Estado Ruso usaría armas nucleares solo en cuatro posibles escenarios cuyo factor común es que se vea amenazado de forma existencial el país euroasiático.

Igualmente, el ex mandatario federal dio a conocer a un medio de comunicación francés que la doctrina sobre el uso de armas nucleares tácticas de Rusia, no se ha hecho pública y que "no hay nada de secreto en ella".

"Hay cuatro razones para el uso de armas nucleares. Por interés y para el público francés, las nombraré: el lanzamiento de misiles nucleares, el uso de armas nucleares, los ataques a infraestructuras críticas que controlan las armas nucleares, u otras acciones que amenacen la existencia del Estado", comentó el funcionario.

Asimismo, Medvédev aclaró que el uso de armas atómicas por parte de Rusia jamás se ha empleado, y tomó como ejemplo a otras naciones de occidente que si han empleado armamento nuclear en países como Irak y Yugoslavia.

"En los últimos 20-30 años, los Estados de la OTAN las han utilizado de forma bastante activa tanto en Yugoslavia como en Irak. Hay cierta incertidumbre en torno a este tema, con consecuencias muy trágicas. Así que, en este sentido, debemos fijarnos primero en lo que han hecho los países occidentales en determinadas situaciones", comunicó.

Igualmente aseguró que la respuesta de Rusia será "coherente con la magnitud de las amenazas a las que se enfrenta este país", del mismo modo, aseguró que la ofensiva militar empleada en Ucrania es una medida defensiva.

Del mismo modo explicó que la situación en Ucrania derivaba de una declaración del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien aseguró que Kiev podía en un momento dado restablecer su potencial nuclear.

"Aparentemente, quería asustarnos, pero al final creó una atmósfera aún más pesada, que finalmente obligó a la Federación Rusa a lanzar una operación militar especial", comentó.

Cabe recordar que la semana pasada, Ivan Nechaev, subsecretario de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, aseguró que Rusia no ve necesario usar armamento nuclear en Ucrania, ya que Rusia es una "potencia nuclear responsable", y el que uso de estas armas solo se emplearían sí su propia existencia esta amenazada.