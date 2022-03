Ruso se encadena a McDonald's en Moscú; pide que no cierre

Pianista ruso de 270 kilos protesta por el cierre de la compañía; afirma que no quiere cambiar sus hábitos alimenticios

El hijo del famoso pintor ruso Nikas Safrónov, el pianista Luka Safrónov, se esposó a las puertas de un McDonald´s en Moscú para protestar contra la decisión de la cadena de comida rápida de irse del país debido a la operación militar que Vladimir Putin emprende en Ucrania.

Safrónov criticó a Occidente por aplicar sanciones a Rusia que afectan a las personas "comunes y pacíficas como él".

El músico, quien además es activista y pesa más de 270 kilos, dijo que no desea cambiar su estilo de vida y acusó a Estados Unidos de querer que los rusos modifiquen sus hábitos por la guerra en Ucrania.

"Por 30 años Estados Unidos ha querido que McDonald´s sea parte de la vida de los rusos y ahora nos arrebatará todo y nos obligará a cambiar nuestros hábitos", comentó.

"¿Por qué los políticos de países hostiles nos obligan a nosotros, las personas comunes, a cambiar a la fuerza nuestra forma de vida?", se preguntó Safrónov. "Hoy me están quitando la comida que he consumido toda mi vida. Me están robando las oportunidades de viajar y conocer el mundo", añadió.

Safrónov también defendió los derechos de las mascotas que ahora tendrán que ingerir otro tipo de alimento, ya que las marcas de comida para animales más populares en Rusia son occidentales y también se retirarán del país.

El pianista fue finalmente detenido por la Policía por realizar una protesta no autorizada.