Salieron por cerveza en Qatar y terminaron en palacio

La fiesta del Mundial se vive en todas partes y todos aquellos que han viajado hasta Qatar, seguramente vivan experiencias inagualables, tal como un par de aficionados que tuvieron una aventura digna de película.



Alex Sullivan acompañado de su padre y su amigo John merodearon por las calles de Qatar en busca de bebidas alcohólicas para pasar el tiempo y celebrar, pero sin esperarlo, dos residentes los invitaron a pasear, cosa que el grupo acepto, sin tener información previa de quienes serían sus acompañantes.

A pesar de lo peligroso que podría parecer esto, los aficionados al equipo del Everton tuvieron una grata sorpresa pues terminaron en un palacio de lujo, rodeados de Lamborghinis.

Los que invitaron a los aficionados ingleses a visitar el palacio eran ni más ni menos que los hijos de un jeque millonario de Qatar.

Alex documentó en una transmisión en vivo en sus redes sociales su increíble experiencia mostrando el interior de la residencia que contaba con una estancia de gran tamaño, así como varias televisiones.

The two Everton fans who went looking for beers and ended up in a Sheikhs palace chilling with a lion. 🤣🇶🇦 pic.twitter.com/IvIBDpCOLu