Cerrar X
cnne_1350599_slovenia_spain_diplomacy_6cad9a4881
Internacional

Sánchez: Normalizar relación con México es prioridad de España

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que normalizar las relaciones con México es una prioridad diplomática para su administración

  • 09
  • Noviembre
    2025

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que normalizar las relaciones con México es una prioridad diplomática para su administración, tras años de tensiones derivadas de los reclamos por el pasado colonial.

Sánchez subrayó que España considera a México un país “muy próximo en todas las dimensiones” y que la diplomacia requiere “discreción” para avanzar en la reconciliación.

El mandatario reconoció los “claroscuros” históricos entre ambas naciones y destacó la solidaridad mexicana hacia los exiliados españoles tras la Guerra Civil, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas.

Las relaciones bilaterales se han visto afectadas desde 2019, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a España disculparse por los abusos cometidos durante la conquista y colonización, solicitud que fue rechazada.

El tema resurgió recientemente con los llamados de la presidenta Claudia Sheinbaum a una disculpa formal.

En respuesta, el canciller español José Manuel Albares reconoció el “dolor e injusticia” sufridos por los pueblos indígenas durante la conquista, calificando ese reconocimiento como un acto de justicia y memoria histórica.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_10_at_1_45_56_AM_1a5ec4296b
Nicolás Pizarro salta muy alto… ¡Y llega al podio!
d1652d1df4a68454f2bd8880b6373813e01817d4w_b8532d74df
Senadores logran acuerdo para poner fin a cierre de gobierno
Trump_71e7647d83
La aprobación de Donald Trump cae a un ritmo nunca antes visto
publicidad

Últimas Noticias

pino_rockefeller_5212051213
Llega al Rockefeller Center el árbol de Navidad 2025
finanzas_canasta_basica_8fa2d84c09
‘Por los suelos'… confianza de consumidores en EUA
finanzas_jaime_herrera_casso_0a2aa31827
'El Buen Fin' traerá a NL ventas por $18,000 millones de pesos
publicidad

Más Vistas

rgrh_7bf1bc55c8
Rehabilitan avenida Colosio con trabajos de bacheo mayor
4af9f2fb_9df4_414b_bfd1_393506158ffb_55618b596f
Incautan cocaína valorada en $1.2M en el Puente Donna-Río Bravo
INFO_7_UNA_FOTO_32_49603b3ae1
Alertan por estafa con IA que suplanta a personas desaparecidas
publicidad
×