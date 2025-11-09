Sánchez: Normalizar relación con México es prioridad de España

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que normalizar las relaciones con México es una prioridad diplomática para su administración, tras años de tensiones derivadas de los reclamos por el pasado colonial.

Sánchez subrayó que España considera a México un país “muy próximo en todas las dimensiones” y que la diplomacia requiere “discreción” para avanzar en la reconciliación.

El mandatario reconoció los “claroscuros” históricos entre ambas naciones y destacó la solidaridad mexicana hacia los exiliados españoles tras la Guerra Civil, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas.

Las relaciones bilaterales se han visto afectadas desde 2019, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a España disculparse por los abusos cometidos durante la conquista y colonización, solicitud que fue rechazada.

El tema resurgió recientemente con los llamados de la presidenta Claudia Sheinbaum a una disculpa formal.

En respuesta, el canciller español José Manuel Albares reconoció el “dolor e injusticia” sufridos por los pueblos indígenas durante la conquista, calificando ese reconocimiento como un acto de justicia y memoria histórica.

