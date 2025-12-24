Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
seguimiento_santa_claus_74cf89b48a
Internacional

Santa Claus ya recorre el mundo y así puedes seguirlo en vivo

Con mapas interactivos, videos y datos en tiempo real, millones de personas siguen su recorrido rumbo a México y el mundo

  • 24
  • Diciembre
    2025

Desde las primeras horas del día, millones de familias alrededor del mundo siguen en tiempo real el recorrido de Santa Claus gracias al NORAD Santa Tracker, una tradición digital que combina tecnología, ilusión y espíritu navideño.

El Comando Norteamericano de Defensa Aeroespacial (NORAD) inició oficialmente el seguimiento desde el Polo Norte a las 4:00 horas (hora MST), equivalente a las 5:00 horas en el centro de México, utilizando radares, satélites y sistemas de vigilancia aérea.

Un mapa interactivo para seguir cada parada

A través del sitio oficial en español noradsanta.org, los usuarios pueden observar un mapa interactivo que muestra el trayecto completo de Santa Claus alrededor del planeta.

Cabe señalar que la plataforma permite conocer:

  • La ubicación de Santa Claus en tiempo real
  • Las paradas programadas en más de 22 países
  • El contador de regalos entregados, que se actualiza cada segundo

Además, el sitio incluye animaciones, datos curiosos y contenido diseñado para toda la familia.

¿A qué hora llega Santa Claus a México?

De acuerdo con las estimaciones del NORAD, Santa Claus llegará a México entre las 18:00 y 21:00 horas, tiempo del centro del país, con visitas destacadas en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. 

Conforme se acerca, el mapa despliega mensajes como “¡Santa está cerca!”, lo que suele disparar la emoción en redes sociales.

Más que un rastreo: juegos, videos y asistentes virtuales

El NORAD Santa Tracker no solo permite seguir el vuelo en vivo. También ofrece videos en 3D del despegue desde el Polo Norte, juegos interactivos, villancicos y datos sorprendentes, como la velocidad supersónica a la que viaja Santa para repartir millones de regalos en una sola noche.

Una tradición con casi 70 años de historia

Desde 1955, el NORAD mantiene viva esta tradición que mezcla tecnología real con narrativa navideña, seguida por millones de personas en todo el mundo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

trump_putin_navidad_9d12d57381
Putin felicita a Trump por Navidad; descarta diálogo inmediato
entrega_juguetes_topo2_14476623bb
Lleva Monterrey juguetes a niñas y niños del Cerro del Topo Chico
miguel_flores_mensaje_navidad_f9909d9abb
Son momentos para compartir y reflexionar: Miguel Flores
publicidad

Últimas Noticias

chiquimarco_prision_preventiva_db3df64404
Ordenan prisión preventiva a 'Chiquimarco' por violencia familiar
trump_putin_navidad_9d12d57381
Putin felicita a Trump por Navidad; descarta diálogo inmediato
volcadura_autobus_ocho_muertos_851b30e8a5
Deja volcadura de autobús ocho muertos y 19 heridos en Veracruz
publicidad

Más Vistas

cierre_julio_cepeda_gonzalitos1_fe325e5ebd
Cierra juguetería de Gonzalitos y se despide una tradición regia
denuncia_autobuses_frontera_e97e655e9c
Denuncian fraude en línea de autobuses en Monterrey
seguimiento_santa_claus_74cf89b48a
Santa Claus ya recorre el mundo y así puedes seguirlo en vivo
publicidad
×