Santa Claus ya recorre el mundo y así puedes seguirlo en vivo

Desde las primeras horas del día, millones de familias alrededor del mundo siguen en tiempo real el recorrido de Santa Claus gracias al NORAD Santa Tracker, una tradición digital que combina tecnología, ilusión y espíritu navideño.

El Comando Norteamericano de Defensa Aeroespacial (NORAD) inició oficialmente el seguimiento desde el Polo Norte a las 4:00 horas (hora MST), equivalente a las 5:00 horas en el centro de México, utilizando radares, satélites y sistemas de vigilancia aérea.

Un mapa interactivo para seguir cada parada

A través del sitio oficial en español noradsanta.org, los usuarios pueden observar un mapa interactivo que muestra el trayecto completo de Santa Claus alrededor del planeta.

Cabe señalar que la plataforma permite conocer:

La ubicación de Santa Claus en tiempo real

Las paradas programadas en más de 22 países

El contador de regalos entregados, que se actualiza cada segundo

Además, el sitio incluye animaciones, datos curiosos y contenido diseñado para toda la familia.

📷Santa Cam: Shanghai, China



Santa has been spotted flying over the bustling city of Shanghai!



NORAD satellites confirm his sleigh is moving quickly across Asia.



📷 Track Santa live at https://t.co/gSvRD6f7zW#NORADTracksSanta #SantaCam #Shanghai pic.twitter.com/h2f6IVkkFu — NORAD Tracks Santa (@NoradSanta) December 24, 2025

¿A qué hora llega Santa Claus a México?

De acuerdo con las estimaciones del NORAD, Santa Claus llegará a México entre las 18:00 y 21:00 horas, tiempo del centro del país, con visitas destacadas en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Conforme se acerca, el mapa despliega mensajes como “¡Santa está cerca!”, lo que suele disparar la emoción en redes sociales.

Más que un rastreo: juegos, videos y asistentes virtuales

El NORAD Santa Tracker no solo permite seguir el vuelo en vivo. También ofrece videos en 3D del despegue desde el Polo Norte, juegos interactivos, villancicos y datos sorprendentes, como la velocidad supersónica a la que viaja Santa para repartir millones de regalos en una sola noche.

Una tradición con casi 70 años de historia

Desde 1955, el NORAD mantiene viva esta tradición que mezcla tecnología real con narrativa navideña, seguida por millones de personas en todo el mundo.

