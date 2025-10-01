Se burla Casa Blanca por redes sociales con cierre de Gobierno

La Casa Blanca publicó una broma relacionada con el cierre parcial del Gobierno federal.

Recordemos que comenzó luego de que los democrátas y republicanos no pudieron llegar a un acuerdo para aprobar una extensión presupuestaria en el Congreso.

A través de redes sociales publicó:

Our social media manager was furloughed, but making America great again isn’t 🇺🇸 pic.twitter.com/phO11x9KxY — The White House (@WhiteHouse) October 1, 2025

Esta broma se suma a los memes publicados esta semana por el propio Trump, en los que se burla de los líderes demócratas en el Congreso.

En los videos también se escucha una voz generada por IA que imitaba al líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, diciendo frases despectivas hacia los inmigrantes.

Every day Democrats keep the government shut down, the sombrero gets 10x bigger. 🪇



DEMOCRAT SHUTDOWN™️ pic.twitter.com/WzfsvlgTDm — The White House (@WhiteHouse) October 1, 2025

Ante estas publicaciones, Hakeem Jeffries calificó el video como "racista y falso".

Comentarios