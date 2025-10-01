Cerrar X
Se burla Casa Blanca por redes sociales con cierre de Gobierno

En distintas fotografías y videos, se bromea con diversos temas después de que no se llegara a un acuerdo en el Congreso

  • 01
  • Octubre
    2025

La Casa Blanca publicó una broma relacionada con el cierre parcial del Gobierno federal. 

Recordemos que comenzó luego de que los democrátas y republicanos no pudieron llegar a un acuerdo para aprobar una extensión presupuestaria en el Congreso.

A través de redes sociales publicó: 

Esta broma se suma a los memes publicados esta semana por el propio Trump, en los que se burla de los líderes demócratas en el Congreso.

En los videos también se escucha una voz generada por IA que imitaba al líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, diciendo frases despectivas hacia los inmigrantes.

Ante estas publicaciones, Hakeem Jeffries calificó el video como "racista y falso".


Comentarios

