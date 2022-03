Se estrellan cohetes cerca de Consulado de EUA en Irak

Varios cohetes cayeron cerca del Consulado de Estados Unidos, ubicado en Erbil, una ciudad de Irak cercana a la frontera con Irán.

BAGDAD (AP) — Doce misiles cayeron el domingo en la ciudad de Irbil, en el norte de Irak, cerca del consulado estadounidense, dijeron funcionarios de seguridad del país. Un funcionario de defensa de Estados Unidos dijo que los misiles fueron lanzados contra la ciudad desde el vecino Irán.

No se informó de víctimas. Funcionarios en Irak y Estados Unidos difundieron versiones distintas sobre el ataque y la magnitud de los daños. Un segundo funcionario estadounidense dijo que no hubo daños en ninguna instalación del gobierno estadounidense ni indicios de que el consulado era el objetivo, que es nuevo y está desocupado.

Un funcionario iraquí en Bagdad dijo inicialmente que varios misiles habían hecho impacto en el consulado estadounidense y que éste fue el objetivo del ataque. Después, Lawk Ghafari, jefe de la oficina de prensa extranjera del Kurdistán, dijo que ninguno de los misiles dio contra la instalación estadounidense, sino en los alrededores.

El funcionario de defensa estadounidense dijo que todavía no había certeza exacta sobre el número de misiles disparados ni el lugar preciso donde cayeron. Ninguno de los funcionarios estadounidense estaba autorizado para hacer declaraciones a su nombre sobre lo sucedido y solicitaron el anonimato a The Associated Press.

Los funcionarios de seguridad iraquíes dijeron que no se había informado de momento sobre víctimas debido al ataque, que dijeron ocurrió poco después de la medianoche y causó daños materiales en la zona. Los funcionarios solicitaron el anonimato en conformidad con sus normativas.

Uno de los funcionarios iraquíes dijo que los misiles balísticos fueron disparados desde Irán sin abundar en detalles. Los funcionarios estadounidenses no conformaron el tipo de misil.

El segundo funcionario estadounidense dijo que el incidente es investigado por el gobierno de Irak y el gobierno regional kurdo. Estados Unidos condenó lo que describió como un "atroz ataque contra la soberanía iraquí y una "muestra de violencia", dijo el funcionario en un comunicado.

El ataque tuvo lugar varios días después de que una incursión israelí cerca de Damasco, Siria, causó la muerte de dos miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán. La cancillería iraní condenó enérgicamente el ataque del miércoles y juró venganza.

El domingo, la agencia noticiosa estatal de Irán, IRNA, mencionó que la prensa iraquí había confirmado el ataque contra Irbil, sin decir de dónde se habían originado.

El canal Kurdistan24, que transmite por satélite y se ubica cerca del consulado estadounidense, comenzó a transmitir poco después del ataque, y mostró fragmentos de vidrio y otros escombros que estaban sobre el piso de su estudio.

Con información de AP.