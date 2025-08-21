Se prepara Israel para tomar Gaza pese a negociaciones con Hamás

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo este jueves que dará la aprobación final a la toma de control de la Ciudad de Gaza, al tiempo que reiniciará las negociaciones con Hamás, destinadas a devolver a Israel a todos los rehenes restantes y dar fin a la guerra según los términos de Israel.

La operación a gran escala en la Ciudad de Gaza podría empezar pocos días después de que Netanyahu dé su aprobación final en una reunión con altos funcionarios de seguridad. Hamás dijo a principios de esta semana que había aceptado una propuesta de alto el fuego presentada por mediadores árabes que, si es aceptada por Israel, podría evitar la ofensiva.

El ejército israelí comenzó a llamar a funcionarios médicos y organizaciones internacionales en el norte de la Franja de Gaza para instarlos a evacuar hacia el sur antes de la ampliación de operaciones. La institución planea convocar a 60,000 reservistas y extender el servicio de 20,000 más.

Mientras tanto, el jueves, los ataques israelíes provocaron la muerte de al menos 36 palestinos en toda Gaza, según hospitales locales. Una ofensiva renovada podría provocar aún más bajas y desplazamientos en el territorio, donde la guerra ya ha matado a decenas de miles de personas y donde los expertos han advertido sobre una hambruna inminente.

Muchos israelíes temen que también pueda condenar a los aproximadamente 20 rehenes vivos que quedan, capturados por rebeldes liderados por Hamás en el ataque del 7 de octubre de 2023 que inició la guerra.

La operación en la Ciudad de Gaza podría comenzar en días

Los soldados israelíes ya han iniciado operaciones más limitadas en el barrio de Zeitoun de la ciudad y en el campamento de refugiados de Jabaliya, áreas donde han llevado a cabo varias operaciones importantes en el transcurso de la guerra, solo para que los combatientes se reagrupen más tarde.

El ejército informó que planea operar en áreas donde las tropas terrestres aún no han entrado y donde afirma que Hamás todavía tiene capacidades militares y de gobierno.

Hasta ahora, ha habido pocas señales de palestinos huyendo en masa, como lo hicieron cuando Israel llevó a cabo una ofensiva anterior en la Ciudad de Gaza en las primeras semanas de la guerra. El ejército dice que controla alrededor del 75% del enclave, y los residentes afirman que ningún lugar en el territorio parece seguro.

Cientos de personas se reunieron el jueves en la ciudad de Gaza para una infrecuente protesta contra la guerra y los planes de Israel de apoyar la reubicación masiva de palestinos en otros países.

Mujeres y niños sostenían pancartas que decían “Salven a Gaza” y “Detengan la guerra, detengan el ataque salvaje, sálvennos”, contra un telón de fondo de edificios destruidos mientras sonaba música palestina. A diferencia de protestas anteriores, no hubo expresiones de oposición a Hamás.

“Queremos que la guerra en Gaza se detenga. No queremos migrar. Veintidós meses... es suficiente. Suficiente muerte. Suficiente destrucción”, dijo Bisan Ghazal, una mujer desplazada de la ciudad de Gaza.

Protestas en Israel

En Israel, las familias de algunos de los 50 rehenes que aún están retenidos en Gaza se reunieron en Tel Aviv para condenar la ampliación de operaciones. Israel cree que alrededor de 20 rehenes aún están vivos.

“Cuarenta y dos rehenes fueron secuestrados vivos y asesinados en cautiverio debido a la presión militar y la demora en firmar un acuerdo”, señaló Dalia Cusnir, cuyo cuñado, Eitan Horn, sigue en cautiverio. El hermano de Eitan, Iair Horn, fue liberado durante un alto el fuego a principios de este año.

“Basta de sacrificar a los rehenes. Basta de sacrificar a los soldados, tanto regulares como reservistas. Basta de sacrificar a los evacuados. Basta de sacrificar a la generación más joven del país”, dijo Bar Goddard, la hija de Meni Goddard, cuyo cuerpo está en manos de Hamás.

Se prevén más protestas la noche de este jueves en Tel Aviv.

Los planes para ampliar la ofensiva también han provocado indignación internacional, y muchos de los aliados occidentales más cercanos de Israel, excepto Estados Unidos, han pedido el fin de la guerra.

“Debo reiterar que es vital alcanzar de inmediato un alto el fuego en Gaza y la liberación incondicional de todos los rehenes para evitar la muerte y destrucción masiva que una operación militar contra la Ciudad de Gaza inevitablemente causaría”, afirmó el jefe de las Naciones Unidas, António Guterres, en una conferencia en Japón.

Decenas de muertos en toda Gaza

Al menos 36 palestinos murieron el jueves por el fuego israelí en toda la Franja de Gaza, entre ellos, 14 que buscaban ayuda humanitaria, según hospitales locales.

El ejército israelí dijo haber abatido a varios rebeldes armados en el Corredor de Morag, una zona militar donde personas que buscaban ayuda han sido atacadas repetidamente en las últimas semanas, según testigos y autoridades de salud. El Hospital Nasser, en el sur de Gaza, informó anteriormente que seis personas fueron asesinadas el jueves en esa área mientras buscaban ayuda. No fue posible contrastar las dos versiones.

La Coalición por la Libertad de Prensa pidió el jueves a Israel que permita el acceso de organizaciones de noticias independientes y extranjeras a Gaza. Fuera de infrecuentes visitas guiadas, Israel ha prohibido que los medios internacionales cubran la guerra, en la que han muerto al menos a 184 periodistas palestinos y trabajadores de los medios.

En un comunicado firmado por 27 de los países miembros de la coalición se afirma que “Los periodistas y trabajadores de los medios desempeñan un papel esencial al evidenciar la devastadora realidad de la guerra”.

Testigos, autoridades de salud y la oficina de derechos humanos de la ONU dicen que las fuerzas israelíes han matado a cientos de personas desde mayo mientras se dirigían a sitios administrados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), un contratista estadounidense respaldado por Israel, y en el caos que rodea a los convoyes de ayuda de la ONU, que son atacados frecuentemente por saqueadores y superados por multitudes.

El ejército israelí dice que solo ha disparado tiros de advertencia a personas que se acercan a sus fuerzas. La GHF afirma que casi no ha habido violencia en los propios sitios, y que sus contratistas armados solo han usado gas pimienta y disparado al aire en algunas ocasiones para evitar aglomeraciones mortales.

Ataques israelíes destruyen campamento de tiendas evacuado

Los ataques aéreos israelíes también destruyeron un campamento de tiendas en Deir al-Balah, la única ciudad en Gaza que se ha mantenido relativamente intacta en la guerra y donde muchas personas han buscado refugio. Los residentes dijeron que el ejército israelí les advirtió que huyeran poco antes de que los ataques incendiaran el campamento, No hubo informes de víctimas.

Se pudo ver más tarde a familias enteras, muchas de ellas con niños, buscando entre las cenizas las pertenencias que lograron llevar consigo durante evacuaciones anteriores.

Mohammad Kahlout, quien había sido desplazado del norte de Gaza, dijo que les dieron solo cinco minutos para reunir lo que pudieran y evacuar. “Somos civiles, no terroristas. ¿Qué hicimos nosotros, y qué hicieron nuestros hijos, para ser desplazados de nuevo?”

El Ministerio de Salud de Gaza dijo el jueves que al menos 62,192 palestinos han muerto en la guerra. Otras dos personas fallecieron por causas relacionadas con la desnutrición, elevando a 271 el número total de muertes de este tipo, entre ellas, las de 112 niños, declaró el Ministerio de Salud.

El ministerio es parte del gobierno dirigido por Hamás y está compuesto por profesionales médicos. No indica si los muertos por fuego israelí son civiles o combatientes, pero afirma que alrededor de la mitad son mujeres y niños. La ONU y muchos expertos independientes consideran que sus cifras son la estimación más confiable de las bajas en tiempos de guerra. Israel pone en tela de juicio esa cifra, pero no ha proporcionado la suya propia.

Combatientes encabezados por Hamás comenzaron la guerra cuando atacaron a Israel el 7 de octubre de 2023, matando a unas 1,200 personas, en su mayoría civiles, y secuestrando a 251. La mayoría de los rehenes han sido liberados en acuerdos de alto el fuego o de otro tipo. Hamás dice que solo liberará al resto a cambio de un alto el fuego duradero y una retirada israelí.

