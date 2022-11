Se registra tiroteo en Filadelfia, Estados Unidos

En el atentado, donde hubo más de cuarenta disparos, resultaron heridas nueve personas, cuatro de ellas en estado crítico.

Luego del tiroteo registrado durante la madrugada en una calle del noreste de Filadelfia, la policía reporta que cuatro de los nueve heridos, se encuentran con un estado de salud delicado.





La policía dijo que varias personas salieron de un vehículo y abrieron fuego contra una multitud en las avenidas Kensington y Allegheny en el vecindario de Kensington alrededor de las 10:45 pm del sábado.



La policía dijo que un hombre de 23 años, un hombre de 27 años y dos hombres de 24 años resultaron gravemente heridos. Otros dos hombres de 24 años y dos hombres de 40 años se encuentran en condición estable, al igual que una mujer de 23 años. La policía dijo que se realizaron al menos 40 disparos. No se anunciaron arrestos de inmediato.



El subcomisionado de policía John Stanford dijo que la policía no podía determinar de inmediato el motivo del tiroteo.



“En este momento, parece que estas personas pudieron haber visto a alguien a quien querían disparar, salieron del vehículo y comenzaron a disparar contra el grupo de personas que estaban allí. No tenemos mucho más que eso en términos de motivos”, dijo Stanford.

Había oficiales en el área que escucharon los disparos, dijo Stanford a WCAU-TV .



“Nuestros hombres y mujeres están donde se supone que deben estar en el sentido de estar patrullando, pero tenemos algunas personas descaradas en esta ciudad a las que no les importa”, dijo. “No les importa cuántos policías hay aquí, y a algunos de ellos no les importa cuánta gente hay aquí”.





Con información de AP.