Secretario de Estado de EUA se reúne con primer ministro de Qatar

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió este viernes en Washington con el primer ministro de Qatar antes de visitar Israel el fin de semana, mostrando cómo el gobierno del presidente Donald Trump trata de equilibrar las relaciones entre aliados clave en el Oriente Medio, días después de que Israel bombardeara Doha para tratar de asesinar a líderes de la milicia palestina de Hamás.

A pesar de las tensiones entre Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Rubio llegará a Israel el domingo para una visita de dos días. Es una muestra de apoyo al cada vez más aislado Israel antes de que las Naciones Unidas celebren un debate sobre la creación de un Estado palestino, a lo que Netanyahu se opone.

Rubio y el vicepresidente JD Vance se reunieron con el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani en la Casa Blanca. Más tarde el viernes, Trump y su enviado especial Steve Witkoff cenaron con el primer ministro qatarí en Nueva York, donde Trump fue a conmemorar el aniversario de los ataques del 11 de septiembre.

El gobierno de Trump camina por una delicada línea entre dos aliados importantes después de que Israel atacara la capital qatarí, donde los líderes de Hamás se reunirían para analizar una propuesta estadounidense de alto el fuego en la guerra en Gaza, que comenzó hace casi dos años. Qatar es un mediador clave, y aunque sus líderes han prometido seguir adelante, aún se desconoce cuáles serán los próximos pasos para lograr el tan esperado acuerdo para detener los combates y liberar a los cautivos.

EUA dice que condena el ataque, pero apoya a Israel

El ataque que Israel realizó el martes también acabó con las esperanzas de Trump de lograr un acuerdo de paz más amplio en el Oriente Medio, ya que los gobernantes de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar manifestaron su indignación en conjunto.

El propio Trump se ha distanciado del ataque, diciendo que “no favorece los objetivos de Israel o de Estados Unidos” y le ha prometido a Qatar que no se repetirá. Estados Unidos también se unió a una declaración del Consejo de Seguridad de la ONU donde se condena el ataque sin mencionar a Israel por su nombre.

En una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU efectuada el jueves, el jeque Mohammed acusó a Israel de no preocuparse por los cautivos que están en Gaza debido al ataque, pero añadió que Qatar continuaría “nuestro papel diplomático sin ninguna vacilación para detener el derramamiento de sangre”.

El apoyo inquebrantable de Trump a un gobierno israelí que ha desafiado cada vez más las normas internacionales en la guerra en Gaza es una fuente de preocupación en el Golfo Pérsico, y Rubio se verá obligado a abordarla en su viaje.

En una posible señal del descontento de Trump con Netanyahu, Rubio se reunirá en Israel con las familias de los rehenes que aún están en manos de Hamás, muchos de los cuales se oponen a los nuevos aviones de Israel para ocupar la Ciudad de Gaza. Rubio “subrayará que el regreso de sus familiares sigue siendo una prioridad principal”, dijo el Departamento de Estado.

“Creo que este es un recorrido de emergencia diseñado para mostrar algún tipo de solidaridad tras los ataques en Doha”, comentó Aaron David Miller, un exdiplomático estadounidense que trabajó en temas de Israel y los palestinos y de Oriente Medio en general con seis secretarios de Estado desde 1978 hasta 2003.

“Tratan de mantener un delicado equilibrio, demostrando irritación, pero sin imponer de ninguna manera ningún tipo de acciones significativas contra Israel”, indicó Miller, actual investigador sénior en el Carnegie Endowment for International Peace. “Es una línea delgada por la que camina el gobierno”.

Rubio y líderes israelíes discutirán “objetivos operativos” en Gaza

En el viaje, Rubio “comunicará las prioridades de Estados Unidos en el conflicto entre Israel y Hamás, así como temas más amplios relacionados con la seguridad en el Oriente Medio, reafirmando el compromiso de Estados Unidos con la seguridad israelí” con un énfasis en la promesa del gobierno de Trump “de luchar contra las acciones antiisraelíes, incluido el reconocimiento unilateral de un Estado palestino”, dijo el Departamento de Estado.

La visita se produce en medio del estancamiento de los esfuerzos para negociar la liberación de rehenes y un acuerdo de alto el fuego para poner fin al conflicto entre Israel y Hamás en Gaza, al tiempo que Israel impulsa sus aviones para ocupar la Ciudad de Gaza.

El departamento dijo que Rubio y los líderes israelíes analizarán los “objetivos y metas operativas” de Israel en Gaza e intentos compartidos de persuadir a las naciones europeas de no reconocer un Estado palestino.

Comentarios