Seguirá cerrado Gobierno de EUA tras décimo desacuerdo del Senado

Aunque los republicanos ocupan 53 asientos en la Cámara Alta, solo lograron 51 de los 60 votos necesarios para su aprobación

  • 16
  • Octubre
    2025

El Gobierno de Estados Unidos continuará paralizado al menos hasta el próximo lunes, luego de que la ley presupuestaria fuese rechazada por décima vez en el Senado.

La propuesta para financiar la Administración fue rechazada en una décima ronda por 51 votos a favor y 45 en contra.

La votación se mantuvo en su gran mayoría alineada a las posiciones de cada partido, con la excepción de los senadores demócratas John Fetterman, de Pensilvania, y Catherine Cortez Masto, de Nevada, que dieron el sí, junto al senador independiente de Maine, Angus King.

El principal escollo de las negociaciones y la principal causa del bloqueo ha sido la extensión de los subsidios del programa sanitario "Obamacare", que expiran a fines de año.

Ante esto, los estadounidenses mostraron su descontento por el resultado, debido a que el 48 % atribuye gran parte de la responsabilidad del bloqueo legislativo al presidente Donald Trump.


