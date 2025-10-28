Cerrar X
Internacional

Senado de EUA vota a favor de revocar los aranceles a Brasil

Esta medida fue aprobada con 52 votos a favor y 48 en contra para eliminar el arancel del 50%, por lo que ahora pasará a la Cámara de Representantes

  • 28
  • Octubre
    2025

El Senado de Estados Unidos votó a favor de revocar los aranceles impuestos a Brasil, por lo que ahora la medida pasará a la Cámara de Representantes para su aprobación.

Esta medida fue aprobada con 52 votos a favor y 48 en contra para eliminar el arancel del 50% que la Administración de Donald Trump impuso al país sudamericano el pasado 30 de julio bajo la ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

Esta votación a favor de Brasil se da apenas dos días después de que el presidente brasileño, Lula da Silva, se reuniera con su homólogo Donald Trump en Malasia, donde le pidió reconsiderar su decisión.

Sin embargo, la medida para dejar a Brasil libre de aranceles llegará a la Cámara de Representantes, en donde existen pocas posibilidades de que esta medida sea aprobada para que Trump la vete en su escritorio.

Hay que recordar que hace medio año, Trump afirmó que impuso aranceles punitivos a Brasil por la que llamó "cacería de brujas" en contra del ultraderechista expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien finalmente fue sentenciado a 27 años de prisión por planear un golpe de Estado en contra del Gobierno de Lula da Silva.

La Casa Blanca dijo en julio que Bolsonaro había sido "acusado injustamente" y que la "persecución política" amenazaría el desarrollo de las instituciones políticas, administrativas y económicas de Brasil.


