Senador Alex Padilla es esposado al cuestionar redadas en LA

El senador por California Alex Padilla cuestionó este jueves el uso de la fuerza de las autoridades federales bajo el Gobierno del presidente Donald Trump, tras ser empujado y esposado en Los Ángeles cuando trató de preguntar a la secretaría de Seguridad Interna, Kristi Noem, sobre las redadas migratorias.

"Si así responde esta Administración a un senador que hace una pregunta... imagínense cómo están tratando a los trabajadores del campo, a los cocineros, a los jornaleros de la comunidad de Los Ángeles, de toda California y de todo el país", dijo Padilla en una conferencia de prensa improvisada tras el incidente.

El senador demócrata explicó que él y varios legisladores federales han estado solicitando más información y respuestas al Departamento de Seguridad Interna (DHS), dirigido por Noem, sobre las medidas cada vez más extremas de control migratorio, pero las respuestas que han recibido han sido "mínimas" o en algunos casos no se han obtenido.

Aseguró que se encontraba en una instalación federal de Los Ángeles para recibir un informe de un general cuando supo que en el mismo piso Noem ofrecía una conferencia de prensa junto a otras agencias federales, sobre las redadas migratorias y los arrestos en las manifestaciones en rechazo a los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), por lo que quiso preguntar directamente a la alta funcionaria.

“Estuve allí pacíficamente. En un momento dado tuve una pregunta y comencé a hacerla. Casi de inmediato me sacaron a la fuerza de la sala. Me obligaron a tirarme al suelo y me esposaron”, explicó Padilla, que hizo historia al ser el primer hispano elegido al Senado por California.

Un video mostró cómo Padilla, alto miembro del Subcomité Judicial de Inmigración del Senado, fue empujado a pesar de identificarse como un senador de EE.UU. y pedir que le quitaran las manos de encima.

En otras imágenes se pudo ver cómo el legislador fue arrojado con violencia al suelo en el pasillo fuera de la conferencia y esposado.

El DHS dijo en un comunicado que Padilla -que no fue identificado como senador sino como señor- "no acató las reiteradas órdenes de los oficiales del Servicio Secreto, quienes pensaron que era un atacante y actuaron como correspondía”, esto a pesar de que se pudo escuchar cómo el demócrata se identificaba.

“Exigiremos cuentas a esta administración”, subrayó el legislador, que se encontraba "ejerciendo su derecho a hacer supervisión congresional de las operaciones del Gobierno federal”, según dijo su Oficina.

Aunque Padilla no fue arrestado, el episodio de este jueves se da después de varias amenazas por parte de la Casa Blanca de arrestar a líderes demócratas en California, tras las protestas por las redadas y las manifestaciones.

El pasado 8 de junio, Tom Homan, conocido como el 'zar de la frontera' designado por Trump, amenazó con arrestar a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y al gobernador de California, Gavin Newsom, "si se exceden" en sus competencias.

Por su parte, Newsom retó a Homan a hacerlo: "Es un tipo duro. ¿Por qué no lo hace? Sabe en dónde encontrarme. Esas fanfarronerías son agotadoras. Así que, Tom, arréstame. ¡Vamos!”, dijo el gobernador en una entrevista con MSNBC.

El presidente apoyó las declaraciones de Homan asegurando que "los funcionarios que obstruyan la ley y el orden" tendrían que enfrentarse a los jueces y añadió: "Yo lo haría si fuera Tom. Creo que es genial”.

Tras los acontecimientos de este jueves, Newsom expresó en un mensaje de X: “Si pueden esposar a un senador estadounidense por hacer una pregunta, imaginen lo que harán con ustedes”, dijo el gobernador acompañado de una foto que mostraba a tres agentes sobre el demócrata en el suelo.

Por su parte la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó el incidente de "abominable e indignante".

La funcionaria local, también demócrata, resaltó en una publicación en X que Padilla es un senador de los Estados Unidos en ejercicio y exigió que terminaran: "Los violentos ataques de éste gobierno contra nuestra ciudad".

Noem, que se hizo presente en Los Ángeles para defender las redadas migratorias, que han desatado las protestas, dijo que no tenía ninguna cita concertada con Padilla para escuchar sobre sus preocupaciones y calificó el ingreso del senador como "inapropiado".

El incidente se muestra como otro de los episodios entre la batalla que libra el Ejecutivo estadounidense contra California, el estado más poblado del país clasificado como la cuarta economía del mundo, que está dominado por los demócratas.

