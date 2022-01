Señora intenta comprar bebé en Walmart; ofreció 500 mil USD

Una mujer de Texas fue detenida por la policía luego de intentar persuadir a una clienta de Walmart para que le vendiera su bebé de un año en 500 mil dólares.

Crockett, Texas.- La mujer identificada como Rebeca Taylor de 49 años, fue arrestada e imputada por el delito de venta o compra de menores luego de haber ofrecido 500 mil dólares a cambio de un bebé de una clienta de Walmart.

De acuerdo con los datos publicados por Fox News, la detenida abordó a la madre del bebé en la fila del auto cobro de un supermercado Walmart situado en la pequeña ciudad de Crockett, Texas.

Fue luego de hacer un cumplido sobre el cabello rubio y ojos azules que el bebé posee, que Rebeca Taylor preguntó "cuánto cuesta" a la madre del menor.

Posteriormente, la madre del bebé soltó una carcajada asumiendo que se trataba de una broma, sin embargo, Taylor insistió y le dijo que tenía 250 mil dólares en su auto y se los entregaría a cambio de su hijo.

No obstante, Rebeca Taylor siguió a la mujer hasta el estacionamiento y presuntamente le gritó: "Sí 250 mil dólares no son suficientes, pagaré 500 mil, porque lo quiero y me lo llevaré".

Se dice que para ese momento, Rebeca Taylor estaba en compañía de otra mujer que hasta el momento no ha sido identificada.

Finalmente, Rebeca Taylor fue detenida por la policía de Texas y se le impuso una fianza de 50 mil dólares.