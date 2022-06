Shein desmiente mensajes de auxilio en etiquetas

La empresa de ropa china tuvo que romper el silencio ante las fuertes acusaciones de explotación laboral e infantil en su contra.

Ante las recientes denuncias por parte de internautas en donde mostraban supuestas etiquetas con mensajes de ayuda en la marca de ropa 'Shein', la misma empresa tuvo que romper el silencio y explicar lo sucedido.

La empresa de ropa china recientemente posteó un video en su cuenta oficial de TikTok en donde esta desmiente las supuestas peticiones de ayuda en sus etiquetas.

Shein aseguró que esta situación se trata de 'información engañosa y falsa' desmintiendo cualquier uso de trabajo infantil, forzado o explotación laboral.

"Recientemente, se han publicado varios vídeos en TikTok que contienen información engañosa y falsa sobre SHEIN. Queremos dejar muy claro que nos tomamos muy en serio los asuntos relacionados con la cadena de suministro.

Nuestro Código de Conducta es estricto y prohíbe a los proveedores el uso de trabajo infantil, forzado o explotación laboral y no toleramos su incumplimiento.", se lee en la descripción del TikTok publicado.

De esta forma, la empresa desmintió varias de las imágenes que estaban siendo difundidas por internet, en donde la acusaban de explotación laboral e incluso de explotación infantil.

"Esta foto pertenece a un canal de noticias llamado BBC en el 2014 donde habla de una marca reconocida en Europa. Esta marca no es Shein", aclaró la empresa.

Además, también indicó que en varias de las fotografías difundidas estas sacadas de contexto, como por ejemplo la etiqueta en donde se lee: "Need your help. Washing with me soft detergent", que al traducir la frase al español, se interpreta como "Necesito ayuda. Lava con detergente suave".

De esta manera, la empresa de ropa Shein aclaró y tranquilizo a los internautas que acusaban fuertemente a la compañía china de abuso laboral y explotación infantil.