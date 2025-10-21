Cerrar X
sismografo_21470d456b
Internacional

Sismo de 6,1 grados sacude la frontera entre Ecuador y Perú

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de ambos países, hasta el momento no se han reportado víctimas mortales ni daños materiales

  • 21
  • Octubre
    2025

Un sismo de 6,1 grados en la escala de Richter sacudió la tarde de este martes la frontera entre Ecuador y Perú.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de ambos países, hasta el momento no se han reportado víctimas mortales ni daños materiales.

Según el primer reporte del Instituto Geofísico (IG) ecuatoriano, el temblor ocurrió a las 19:05 horas —tiempo local—, con su epicentro a 80 kilómetros al sureste de la localidad de Arenillas, en la provincia de El Oro, cerca de la frontera con Perú.

El temblor habría ocurrido a 83 kilómetros bajo la superficie y, debido a su fuerza, este pudo sentirse en varias ciudades del sur de Ecuador.

En cuanto a Perú, el movimiento telúrico se sintió con una intensidad entre moderada y fuerte en las localidades más cercanas a la frontera en Ecuador, indicó el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto de Defensa Civil (Indeci) de Perú.

Hasta el momento, los organismos continúan haciendo un reconocimiento a zonas vulnerables para registrar posibles daños.

Tanto Perú como Ecuador se encuentran en el Cinturón de Fuego del Pacífico, un anillo que recorre las costas del océano Pacífico y que concentra alrededor del 80 % de la actividad sísmica mundial al confluir algunas de las principales placas tectónicas del planeta. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Daniel_Noboa_jura_como_presidente_de_Ecuador_para_2025_2029_0bb56c25db
Investigan posible intento de envenenamiento contra Daniel Noboa
G3_ZT_8_GJWIA_En_JBF_a39deba04a
Detienen a policía acusado de matar a manifestante en Lima
EH_UNA_FOTO_2025_10_17_T102446_360_795c058b16
Ataque a transporte público deja al menos dos muertos en Perú
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_1_3644a63797
Aumentan los casos de intoxicación por alimentos en Afganistán
117_san_pedro_3e34387b5e
Suman a 117 ciudadanos a consejos consultivos de San Pedro
harfuch_lider_limonero_07fa1d5ee1
Detienen a segundo implicado en asesinato de líder limonero
publicidad

Más Vistas

c67ac690_d445_45c8_94f7_07f8dfc6242f_6ad91b58dd
Identifican en Nuevo León 700 mil placas irregulares
Whats_App_Image_2025_08_24_at_11_04_41_PM_2bfd4c7ad6
Logra NL inversión histórica: suma $110,000 millones de dólares
nl_regio_monterrey_canada_23d90ec9d6
Regio recorre 4,700 kilómetros desde Canadá hasta Monterrey
publicidad
×