Sismo de 6,1 grados sacude la frontera entre Ecuador y Perú

Un sismo de 6,1 grados en la escala de Richter sacudió la tarde de este martes la frontera entre Ecuador y Perú.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de ambos países, hasta el momento no se han reportado víctimas mortales ni daños materiales.

Según el primer reporte del Instituto Geofísico (IG) ecuatoriano, el temblor ocurrió a las 19:05 horas —tiempo local—, con su epicentro a 80 kilómetros al sureste de la localidad de Arenillas, en la provincia de El Oro, cerca de la frontera con Perú.

El temblor habría ocurrido a 83 kilómetros bajo la superficie y, debido a su fuerza, este pudo sentirse en varias ciudades del sur de Ecuador.

En cuanto a Perú, el movimiento telúrico se sintió con una intensidad entre moderada y fuerte en las localidades más cercanas a la frontera en Ecuador, indicó el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto de Defensa Civil (Indeci) de Perú.

Hasta el momento, los organismos continúan haciendo un reconocimiento a zonas vulnerables para registrar posibles daños.

Tanto Perú como Ecuador se encuentran en el Cinturón de Fuego del Pacífico, un anillo que recorre las costas del océano Pacífico y que concentra alrededor del 80 % de la actividad sísmica mundial al confluir algunas de las principales placas tectónicas del planeta.

