Cerrar X
sismografo_21470d456b
Internacional

Sismo de 7,6 sacude sur de Filipinas; alertan por posible tsunami

El sismo tuvo su epicentro a unos 62 km al sureste de Manay; fue provocado por el movimiento en una falla a una profundidad superficial de 10 km

  • 09
  • Octubre
    2025

Un sismo en altamar con una magnitud preliminar de 7,6 remeció este viernes (tiempo local) una provincia del sur de Filipinas, obligando a las autoridades a ordenar evacuaciones en provincias costeras cercanas debido a la posibilidad de un tsunami.

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología señaló que se esperan daños y réplicas del sismo, el cual tuvo su epicentro a unos 62 kilómetros al sureste del poblado de Manay, en la provincia de Davao Oriental, y fue provocado por el movimiento en una falla a una profundidad superficial de 10 kilómetros.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, con sede en Honolulu, informó de la posibilidad de oleaje peligroso dentro de un radio de 300 kilómetros del epicentro. Indicó de la posibilidad de oleas de hasta 3 metros por encima del nivel normal de la marea para algunas costas filipinas cerca del epicentro. También eran posibles olas más pequeñas en Indonesia y Palaos.

El administrador adjunto de la Oficina de Defensa Civil, Bernardo Rafaelito Alejandro IV, advirtió que las olas de tsunami podrían impactar seis provincias cercanas hasta dos horas después de que se registró el sismo a las 9:43 horas. Hizo un llamado a la población para que se traslade de inmediato a terrenos más altos o lejos de las zonas costeras.

“Instamos a estas comunidades costeras a permanecer en alerta y evacuar inmediatamente a terrenos elevados hasta nuevo aviso”, señaló Alejandro en conferencia de prensa.

“Los propietarios de embarcaciones en puertos y aquellos en áreas costeras... deben asegurar sus barcos y alejarse de las zonas costeras”, agregó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25274475706065_d130c74499
Continua rescate de victimas tras sismo en de 6.9 Filipinas
sismografo_21470d456b
Temblor de 6.9 grados en Filipinas deja al menos 32 muertos
sismo_montemorelos_e794828467
Registra Linares sismo de magnitud 3.7; no se reportan daños
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_10_at_3_48_18_PM_9a36f6142c
Llama secretario de Educación a fortalecer la convivencia
Whats_App_Image_2025_10_10_at_3_27_40_PM_0462eb8451
Presentarán este sábado en Monterrey fundación de Tenochtitlán
EH_UNA_FOTO_2025_10_10_T153309_350_67be88b10e
Trump anuncia aranceles del 100% para China por su postura hostil
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_07_at_6_31_44_PM_ebada57abf
Congreso exige investigar a KOHLER por acaparar agua
Whats_App_Image_2025_10_10_at_1_34_23_AM_a06fac1037
Incumplen con indemnización a empleados de empresa Trazzo
EH_UNA_FOTO_47_c536bb17eb
SCJN atrae caso de Cabeza de Vaca por posible corrupción y amparo
publicidad
×