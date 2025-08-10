Sismo de magnitud 6,1 sacude Turquía; se siente en Estambul

Un sismo de magnitud 6.1 ocurrió en la provincia noroeste de Turquía el domingo por la noche, enviando temblores que se sintieron a unos 200 kilómetros (125 millas) de distancia en Estambul.

La Agencia de Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía informó que el terremoto fue seguido por varias réplicas, incluida una de magnitud 4,6, y exhortó a los ciudadanos a no entrar en edificios dañados.

Los medios locales informan que un edificio colapsó en la ciudad de Sindirgi, el epicentro del sismo.

Turquía se encuentra sobre importantes líneas de falla y los temblores son frecuentes.

Comentarios