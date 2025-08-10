Cerrar X
Internacional

Sismo de magnitud 6,1 sacude Turquía; se siente en Estambul

Un sismo de magnitud 6.1 ocurrió en la provincia noroeste de Turquía el domingo por la noche, enviando temblores que se sintieron en Estambul

Un sismo de magnitud 6.1 ocurrió en la provincia noroeste de Turquía el domingo por la noche, enviando temblores que se sintieron a unos 200 kilómetros (125 millas) de distancia en Estambul.

La Agencia de Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía informó que el terremoto fue seguido por varias réplicas, incluida una de magnitud 4,6, y exhortó a los ciudadanos a no entrar en edificios dañados.

Los medios locales informan que un edificio colapsó en la ciudad de Sindirgi, el epicentro del sismo.

Turquía se encuentra sobre importantes líneas de falla y los temblores son frecuentes.


