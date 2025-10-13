Cerrar X
SpaceX lanza con éxito el vuelo de prueba 11 del Starship

La nave de SpaceX fue lanzado con exito este lunes y logró darle la vuelta a la mitad del planeta mientras soltaba satélites ficticios

  13
  Octubre
    2025

Este lunes la empresa aeroespacial SpaceX lanzó exitosamente otro de sus Starship con el que logró darle la vuelta a la mitad del planeta mientras soltaba satélites ficticios, al igual que la ocasión anterior.

Tras su despegue, el propulsor del Starship se separó y realizó una entrada controlada al Golfo de México, mientras que la nave rozó el espacio al llegar al límite de la termosfera.

Este fue el undécimo vuelo de prueba de un Starship de la compañía de Elon Musk, el cual planea usar para enviar a personas a Marte, pues la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA por sus siglas en inglés) no puede colocar astronautas en la Luna a finales de 2030 sin la nave de SpaceX.

Este es el segundo vuelo de prueba que resulta en éxito tras el hecho apenas el pasado agosto. En dicho vuelo, la nave siguió una trayectoria similar a la del vuelo de este lunes, pero con objetivos similares.

Durante este vuelo se incorporaron más maniobras, especialmente para la nave, las cuales SpaceX realizó durante el ingreso de la nave encima del océano Índico como práctica para futuros aterrizajes en el sitio de lanzamiento.

Al igual que antes, Starship transportó hasta ocho satélites ficticios que simulan ser los Starlinks de SpaceX. El vuelo partió desde Starbase, cerca de la frontera con México, y duró poco más de una hora.

Por otro lado, la empresa de Elon Musk está modificando sus sitios de lanzamiento en Cabo Cañaveral para acomodar los Starships, además de los cohetes Falcon —mucho más pequeños—, los cuales son utilizados para transportar astronautas y suministros a la Estación Espacial Internacional para la NASA.


