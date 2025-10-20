SpaceX se retrasa en carrera contra China por llegar a la Luna

El administrador interino de la NASA, Sean Duffy, afirmó que SpaceX se retrasó con la carrera espacial para regresar a la Luna, por lo que el Gobierno de Estados Unidos para abrir otras compañas espaciales.

Durante una entrevista, Duffy afirmó que los periodos establecidos se aplazaron en su carrera con China.

"El problema es que se están retrasando. Han extendido sus plazos y estamos en una carrera contra China. El presidente y yo queremos llegar a la Luna durante este mandato, así que voy a abrir el contrato", afirmó Duffy.

Aunque Duffy dijo que SpaceX es "una compañía increíble", recordó que la prioridad es llegar lo antes posible a la Luna, independientemente de la compañía espacial escogida.

Mencionó a Blue Origin, la compañía espacial de Jeff Bezos, fundador de Amazon, como una de las potenciales opciones.

"Si SpaceX se retrasa y Blue Origin puede hacerlo antes que ellos... ¡Bien por Blue Origin!", añadió el funcionario.

Si bien la Unión Soviética fue el principal competidor de Estados Unidos durante la primera carrera espacial, China es el rival a batir por la NASA en esta competencia.

