Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_20_T133138_581_b5e543ecc5
Internacional

SpaceX se retrasa en carrera contra China por llegar a la Luna

El funcionario estadounidense afirmó que no importa con que compañía se realice el despegue, lo primordial es ganar la competencia

  • 20
  • Octubre
    2025

El administrador interino de la NASA, Sean Duffy, afirmó que SpaceX se retrasó con la carrera espacial para regresar a la Luna, por lo que el Gobierno de Estados Unidos para abrir otras compañas espaciales.

Durante una entrevista, Duffy afirmó que los periodos establecidos se aplazaron en su carrera con China.

"El problema es que se están retrasando. Han extendido sus plazos y estamos en una carrera contra China. El presidente y yo queremos llegar a la Luna durante este mandato, así que voy a abrir el contrato", afirmó Duffy.

Aunque Duffy dijo que SpaceX es "una compañía increíble", recordó que la prioridad es llegar lo antes posible a la Luna, independientemente de la compañía espacial escogida.

Mencionó a Blue Origin, la compañía espacial de Jeff Bezos, fundador de Amazon, como una de las potenciales opciones.

"Si SpaceX se retrasa y Blue Origin puede hacerlo antes que ellos... ¡Bien por Blue Origin!", añadió el funcionario.

Si bien la Unión Soviética fue el principal competidor de Estados Unidos durante la primera carrera espacial, China es el rival a batir por la NASA en esta competencia.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_18_T145052_099_f7fea39944
Recolectan 10 toneladas de ayuda en centros de acopio
EH_DOS_FOTOS_2025_10_18_T133751_787_ef0d5d4e2e
Inician búsqueda de hermanas desaparecidas en Pesquería
escena_edwin_luna_de6f902778
Cantante Edwin Luna denuncia ser víctima de las preventas
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_gastos_fd8239c99a
¡Sufren los regios!: 50% enfrenta estrés financiero
finanzas_espacios_industriales_382701a7cf
Crecen un 12% espacios industriales en Nuevo León
nl_regio_monterrey_canada_23d90ec9d6
Regio recorre 4,700 kilómetros desde Canadá hasta Monterrey
publicidad

Más Vistas

casetas_autopista_aeropuerto_a444cf060e
Reducen espera en caseta de Autopista al Aeropuerto con gratuidad
EH_FOTO_VERTICAL_2025_10_19_T144005_643_60c5415877
Fallece Jesús Montero, ex jugador de Grandes Ligas, a los 35 años
EH_FALLECIMIENTO_8_a98932e47a
Muere bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, Sam Rivers
publicidad
×