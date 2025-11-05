Cerrar X
AP_25309346970616_286c8996ec
Internacional

Sube 114 muertos y 127 desaparecidos por 'Kalmaegi' en Filipinas

Las autoridades informaron que además hay 127 desaparecidos, la mayoría en Cebú, donde el tifón causó inundaciones y desbordamientos de ríos

  • 05
  • Noviembre
    2025

Este miércoles las autoridades de Filipinas aseguraron que el número de muertos por las inundaciones y devastaciones provocadas por el tifón Kalmaegi en el centro del país ha aumentado a 114 muertos y 127 desaparecidos, la mayoría en una provincia que en días recientes fue afectada también por un sismo.

Bernardo Rafaelito Alejandro IV, subadministrador de la Oficina de Defensa Civil, dijo que la mayoría de las muertes se reportaron en la provincia central de Cebú, que fue azotada por Kalmaegi el martes, provocando inundaciones repentinas y causando que un río y otros cuerpos de agua se desbordaran.

De acuerdo con los meteorólogos del país, Kalmaegi se alejaba de Palawan, al occidente del país, en dirección al mar de China Meridional antes de las 12:00 horas (tiempo local) y tenía rumbo a Vietnam.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

deportes_yamil_bukele_67c3928759
Hermano de Bukele presenta candidatura a la federación de fútbol
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_05_T135348_733_5172c05a26
Capturan en Culiacán a 'El Dany', buscado por el FBI
EH_UNA_FOTO_2025_11_05_T130303_893_313c82a4e5
Acoso sufrido por la presidenta es hecho reprobable: Gobernación
publicidad

Últimas Noticias

EH_CONTEXTO_27_8614512b16
Amenazan con poner fin a un mundo sin ensayos nucleares
EH_UNA_FOTO_2025_11_06_T064111_521_b75f982444
Arriban 248 migrantes a Islas Canarias; siete son bebés
EH_CONTEXTO_26_7a141672eb
Trump se muestra abierto al diálogo, si Mamdani lo busca primero
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_13_15_PM_a95c91a6ed
Presunto homicida de Cumbres Mediterráneo se quita la vida
Whats_App_Image_2025_11_04_at_1_25_37_AM_d94cb799e0
Se cansan de aseguradoras y bloquean Constitución
mujer_crimen_cumbres_304d63a844
Mujer asesinada era socia y compañera de trabajo de su agresor
publicidad
×