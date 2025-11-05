Sube 114 muertos y 127 desaparecidos por 'Kalmaegi' en Filipinas

Este miércoles las autoridades de Filipinas aseguraron que el número de muertos por las inundaciones y devastaciones provocadas por el tifón Kalmaegi en el centro del país ha aumentado a 114 muertos y 127 desaparecidos, la mayoría en una provincia que en días recientes fue afectada también por un sismo.

Bernardo Rafaelito Alejandro IV, subadministrador de la Oficina de Defensa Civil, dijo que la mayoría de las muertes se reportaron en la provincia central de Cebú, que fue azotada por Kalmaegi el martes, provocando inundaciones repentinas y causando que un río y otros cuerpos de agua se desbordaran.

De acuerdo con los meteorólogos del país, Kalmaegi se alejaba de Palawan, al occidente del país, en dirección al mar de China Meridional antes de las 12:00 horas (tiempo local) y tenía rumbo a Vietnam.

