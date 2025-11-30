Cerrar X
G7_Az_NCHW_4_AA_Mk60_9178d88711
Internacional

Sube a 146 la cifra de muertos por incendio en Hong Kong

El incendio en el complejo Wang Fuk Court dejó 146 muertos y más de 100 desaparecidos. Autoridades investigan negligencia y fallas de seguridad

  • 30
  • Noviembre
    2025

El número de víctimas por el incendio en el complejo de apartamentos Wang Fuk Court, en Tai Po, aumentó a 146 luego de que equipos de rescate localizaran más cuerpos entre los edificios devastados.

La Unidad de Identificación de Víctimas de Desastres confirmó que los restos fueron encontrados en apartamentos y azoteas.

El jefe operativo, Cheng Ka-chun, explicó que la oscuridad dentro de los edificios ha dificultado la inspección de los siete bloques del complejo, de los cuales solo cuatro han sido revisados. Otros 100 residentes permanecen desaparecidos y 79 resultaron heridos.

Cientos de personas han dejado flores, mensajes y oraciones en un altar improvisado. Para muchos, el siniestro representa uno de los episodios más devastadores en la historia reciente de Hong Kong.

Investigación por negligencia y medidas urgentes

Las autoridades investigan si hubo violaciones de normas contra incendios debido al uso de paneles de espuma y andamios de bambú que rodeaban los edificios por labores de renovación. Se suspendieron 28 proyectos de la empresa responsable, Prestige Construction & Engineering Company.

Tres directivos, posteriormente liberados bajo fianza, fueron detenidos por sospecha de homicidio involuntario y luego nuevamente arrestados por la oficina anticorrupción.

Un complejo vulnerable

El conjunto de ocho torres de 31 pisos, construido en los años ochenta, albergaba a más de 4,600 residentes. Muchos adultos mayores vivían ahí, y se detectó que algunas alarmas contra incendios no funcionaron tras el desastre.

Migrantes entre las víctimas

Entre los fallecidos hay siete trabajadores indonesios, mientras que más de 30 siguen desaparecidos. También murió una mujer filipina, y doce trabajadoras más están en paradero desconocido.

La tragedia ha detonado peticiones públicas para esclarecer las fallas que derivaron en el incendio. No obstante, autoridades de seguridad nacional advirtieron contra intentos de “acciones disruptivas” relacionadas con el caso.

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

cnne_937045_asamblea_nacional_venezuela_comision_a3b98475fe
Asamblea de Venezuela aplaza debate sobre ataques de EUA
EH_UNA_FOTO_9_6070dd4a2d
Suman 151 muertos y 13 detenidos por incendio en Hong Kong
EH_UNA_FOTO_5_376d1907bb
Suman 33 muertos por chikungunya y dengue en Cuba
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_12_01_T141916_071_11143bc4e1
Millie Bobby Brown revela su nuevo nombre legal tras su boda
EH_FOTO_VERTICAL_ec64b4a078
Exfiscal de Coahuila aspira a titularidad de FGR
cnne_937045_asamblea_nacional_venezuela_comision_a3b98475fe
Asamblea de Venezuela aplaza debate sobre ataques de EUA
publicidad

Más Vistas

Explosion_pesqueria_d10ad012a8
Explosión por pirotecnia en Pesquería deja tres muertos y heridos
joven_de_15_anos_porrista_de_Club_Titanes_Apodaca_pierde_la_vida_tras_explosion_1_b9859af8de
Porrista entre las víctimas mortales de la explosión en Pesquería
fa243ce3_43e4_4e25_9253_c50bbb923d5d_d6768b84ff
Muere joven por heridas de explosión; suman cuatro fallecimientos
publicidad
×