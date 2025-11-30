Sube a 146 la cifra de muertos por incendio en Hong Kong

El número de víctimas por el incendio en el complejo de apartamentos Wang Fuk Court, en Tai Po, aumentó a 146 luego de que equipos de rescate localizaran más cuerpos entre los edificios devastados.

La Unidad de Identificación de Víctimas de Desastres confirmó que los restos fueron encontrados en apartamentos y azoteas.

El jefe operativo, Cheng Ka-chun, explicó que la oscuridad dentro de los edificios ha dificultado la inspección de los siete bloques del complejo, de los cuales solo cuatro han sido revisados. Otros 100 residentes permanecen desaparecidos y 79 resultaron heridos.

Cientos de personas han dejado flores, mensajes y oraciones en un altar improvisado. Para muchos, el siniestro representa uno de los episodios más devastadores en la historia reciente de Hong Kong.

Investigación por negligencia y medidas urgentes

Las autoridades investigan si hubo violaciones de normas contra incendios debido al uso de paneles de espuma y andamios de bambú que rodeaban los edificios por labores de renovación. Se suspendieron 28 proyectos de la empresa responsable, Prestige Construction & Engineering Company.

Tres directivos, posteriormente liberados bajo fianza, fueron detenidos por sospecha de homicidio involuntario y luego nuevamente arrestados por la oficina anticorrupción.

Un complejo vulnerable

El conjunto de ocho torres de 31 pisos, construido en los años ochenta, albergaba a más de 4,600 residentes. Muchos adultos mayores vivían ahí, y se detectó que algunas alarmas contra incendios no funcionaron tras el desastre.

Migrantes entre las víctimas

Entre los fallecidos hay siete trabajadores indonesios, mientras que más de 30 siguen desaparecidos. También murió una mujer filipina, y doce trabajadoras más están en paradero desconocido.

La tragedia ha detonado peticiones públicas para esclarecer las fallas que derivaron en el incendio. No obstante, autoridades de seguridad nacional advirtieron contra intentos de “acciones disruptivas” relacionadas con el caso.

