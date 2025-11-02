Cerrar X
Sube a 21 el número de muertos por deslaves en Kenia

Las autoridades de Kenia elevaron a 21 el número de personas fallecidas tras los deslizamientos de tierra registrados en el oeste del país

Las autoridades de Kenia elevaron a 21 el número de personas fallecidas tras los deslizamientos de tierra registrados en el oeste del país, provocados por las intensas lluvias de los últimos días.

El ministro del Interior, Kipchumba Murkomen, confirmó también que unas 30 personas permanecen desaparecidas y que al menos 25 resultaron gravemente heridas, siendo trasladadas en helicóptero a la ciudad de Eldoret, en el condado de Elgeyo-Marakwet, una de las zonas más afectadas por las inundaciones.

Murkomen indicó que las labores de búsqueda y rescate se reanudarán mañana con la participación de equipos del Ejército, la Policía y organizaciones locales.

Además, el gobierno ha desplegado helicópteros militares y policiales para distribuir alimentos y artículos de primera necesidad a las comunidades incomunicadas.

El funcionario advirtió a los habitantes de las zonas cercanas a ríos o laderas inestables que se trasladen a lugares seguros ante el riesgo de nuevos deslizamientos.

Entre las víctimas se encuentra un joven de 15 años que murió ahogado en el río Obonyo, en el subcondado de Kisumu Oeste.

Las autoridades expresaron sus condolencias a las familias afectadas y reiteraron su compromiso de continuar las operaciones de rescate y asistencia humanitaria en las regiones más golpeadas por las lluvias.


