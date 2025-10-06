Cerrar X
Internacional

Sube a 61 los muertos por derrumbe en una escuela de Indonesia

Tras el colapso de una sala de oración escolar, rescatan más cuerpos; siguen buscando a dos estudiantes y hay víctimas aún sin identificar

  • 06
  • Octubre
    2025

Los equipos de rescate indonesios recuperaron este lunes una docena de cuerpos, elevando el número de muertos a 61, mientras continúan con la búsqueda de jóvenes desaparecidos después de que una sala de oración dentro de una escuela islámica se vino abajo la semana pasada.

La estructura se derrumbó el pasado 29 de septiembre mientras los estudiantes realizaban sus oraciones vespertinas.

De acuerdo con las autoridades, solo un estudiante logró salir ileso, mientras que otros 99 ya fueron dados de alta después de ser hospitalizados.

Por otro lado, cuatro estudiantes sufrieron lesiones de gravedad y continúan hospitalizados después de que se les realizaran amputaciones.

Sin más señales de vida bajo las toneladas de escombros tres días después del derrumbe, las autoridades recurrieron la semana pasada al uso de maquinaria pesada para ayudar a las cuadrillas a avanzar con mayor velocidad.

La Agencia Nacional de Gestión de Desastres dijo que los rescatistas recuperaron el lunes los restos de 12 personas y al menos siete partes de cuerpos de entre los escombros.

Aún se continúa con la búsqueda de dos estudiantes que, según los informes, aún se encuentran desaparecidos.

Las autoridades dijeron que la mayoría de los cuerpos eran difíciles de identificar debido a su estado. Familiares afligidos proporcionaron muestras de ADN para ayudar con la identificación en el hospital de policía Bhayangkara, en la ciudad vecina de Surabaya, capital de la provincia de Java Oriental.

Los equipos de Identificación de Víctimas de Desastres informaron que para el lunes habían logrado identificar 17 cuerpos, los cuales ya fueron entregados a sus familias para los funerales.


