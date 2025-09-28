Cerrar X
Sube a cuatro los muertos por el tiroteo en Iglesia de Michigan

La cifra de muertos por el ataque de un hombre armado y posterior incendio en una iglesia mormona a subido a cuatro muertos y nueve heridos

  • 28
  • Septiembre
    2025

El ataque armado de un hombre dentro de una capilla de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Michigan durante un servicio dominical y para posteriormente prenderle fuego al edificio, elevando la cifra de muertos a cuatro personas y nueve heridos.

Según la información compartida por las autoridades, la policía abatió al sospechoso después del ataque.

Durante el ataque, cientos de personas se encontraban dentro de la iglesia en el municipio de Grand Blanc cuando un hombre embistió la puerta principal con una camioneta tipo pickup de cuatro puertas que portaba dos banderas estadounidenses en la caja. Luego descendió del vehículo y comenzó a disparar, indicó el jefe de policía William Renye. Los investigadores creen que incendió el edificio “deliberadamente”.

Renye identificó al agresor como Thomas Jacob Sanford, de 40 años, del vecino poblado de Burton. Renye no especificó un motivo durante una conferencia de prensa el domingo por la noche. La policía acordonó la calle que conduce a la casa del sospechoso.

El jefe de policía también informó que uno de los heridos se encuentra en estado crítico y otros ocho están estables.

De acuerdo a las autoridades, se está llevando a cabo un registro en la residencia del sospechoso sin dar detalles adicionales, incluyendo si era miembro de la iglesia.


