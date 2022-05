Sube Irán precios a canasta básica... ¡hasta 300%!

Debido al aumento, ciudadanos realizaron compras de pánico en diversos establecimientos.

El gobierno de Irán realizó un aumento el día de hoy a diversos productos como aceite de cocina, pollo, los huevos y leche de hasta 300 por ciento, al menos así lo aseguraron agencias de noticias.

Presas del pánico, las personas acudieron a las tiendas y metieron los productos básicos en grandes bolsas de plástico, según las imágenes compartidas ampliamente en las redes sociales. En Teherán, aún había filas en las tiendas de alimentos el miércoles. El jueves, la moneda iraní cayó a un mínimo de 300 mil riales por dólar.

Por otra parte, se registraron interrupciones de internet en todo Irán mientras el gobierno se preparaba para posibles disturbios, según el grupo NetBlocks.org. Las protestas parecieron surgir en el remoto y empobrecido sur, según videos compartidos en internet. The Associated Press no pudo verificar su autenticidad, pero las imágenes correspondían con los hechos reportados.

Las escenas mostraron no sólo la profunda ansiedad que se apodera del país y la frustración hacia los dirigentes iraníes, sino que también pusieron de manifiesto los asombrosos retos económicos y políticos a los que se enfrentan.

Los precios de los alimentos en todo Medio Oriente se han disparado debido a las interrupciones en la cadena de suministro mundial y a la invasión rusa a Ucrania. Irán importa la mitad de su aceite de cocina de Ucrania, donde los combates han alejado a muchos agricultores de los campos.

Aunque Irán produce aproximadamente la mitad de su propio trigo, importa gran parte del resto de Rusia. La guerra ha aumentado las presiones inflacionistas. El contrabando del pan iraní, el cual está fuertemente subsidiado, a los vecinos Irak y Afganistán se ha disparado a medida que el hambre se extiende por la región.

Además, la sequía ya está asolando la economía de Irán. Las sanciones occidentales por el acuerdo nuclear iraní han causado dificultades adicionales. La inflación se ha disparado hasta casi el 40%, el nivel más alto desde 1994. El desempleo juvenil también sigue siendo elevado. Alrededor del 30% de los hogares iraníes están por debajo del umbral de la pobreza, de acuerdo con el Centro de Estadísticas de Irán.

Con información de AP.