El Comando Central de EUA informó que dos militares murieron durante los ataques de Jordania, repelían ataques con misiles balísticos y drones

Inicio / Internacional / Suben a 16 los militares de EUA muertos en guerra con Irán

Estados Unidos confirmó este sábado la muerte de dos militares más durante el conflicto con Irán, con lo que el número total de soldados estadounidenses fallecidos asciende a 16. Los decesos ocurrieron en Jordania, donde fuerzas estadounidenses repelían ataques con misiles balísticos y drones, según informó el Comando Central de EUA (CENTCOM).

Las nuevas bajas reflejan que, aunque no existen tropas estadounidenses combatiendo directamente en territorio iraní, las bases y destacamentos desplegados en Oriente Medio continúan expuestos a ataques derivados de la escalada militar entre ambos países.

De acuerdo con el Comando Central, los dos soldados fallecieron mientras participaban en labores de defensa contra un ataque iraní con drones y misiles. Además, las autoridades militares señalaron que otro integrante de las fuerzas armadas permanece desaparecido tras la ofensiva.

El Ejército indicó que, por protocolo, los nombres de las víctimas no serán revelados hasta que transcurran al menos 24 horas desde la notificación oficial a sus familiares.

Hasta la tarde del sábado, el presidente Donald Trump no había emitido un pronunciamiento sobre estas nuevas muertes. La Casa Blanca remitió únicamente al comunicado difundido por el CENTCOM.

Las bajas comenzaron al inicio del conflicto

Las primeras muertes estadounidenses ocurrieron poco después del inicio de la guerra, el 28 de febrero, cuando un ataque con drones iraníes impactó un puerto civil en Kuwait, donde fallecieron seis soldados que realizaban labores de suministro y logística.

Días después, un séptimo militar murió a consecuencia de las heridas sufridas durante un ataque del 1 de marzo contra la Base Aérea Prince Sultan, en Arabia Saudita.

Posteriormente, otros seis militares perdieron la vida cuando un avión cisterna KC-135, utilizado para operaciones de reabastecimiento en vuelo, se estrelló en Irak mientras apoyaba las misiones relacionadas con el conflicto. Según el Ejército estadounidense, el incidente ocurrió en espacio aéreo considerado "amigo" y está bajo investigación.

Además, un piloto de la Marina de EUA falleció tras un accidente de helicóptero en el Mar Arábigo. La institución informó que el percance ocurrió durante un aterrizaje de emergencia y que, de acuerdo con las investigaciones iniciales, no existían indicios de que hubiera sido provocado por una acción hostil.

El conflicto también deja víctimas en otros países

Las bajas no se limitan a las fuerzas estadounidenses. Autoridades iraníes sostienen que los ataques de Estados Unidos han dejado al menos 50 personas muertas y más de 500 heridas en las últimas tres semanas. Entre las víctimas figuran ocho personas que fallecieron durante un ataque contra un puente ocurrido el viernes.

Asimismo, trabajadores marítimos, empleados extranjeros y civiles en países del Golfo Pérsico, así como en Israel y Líbano, también han perdido la vida como consecuencia de la escalada militar que mantiene elevada la tensión en la región.