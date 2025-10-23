Suman 12 muertos por explosión en fábrica de explosivos en Rusia

Autoridades informaron que al menos 12 personas sin vida, cinco heridos y 10 desaparecidas es el saldo de la explosión reportada en la fábrica de explosivos y municiones en Rusia.

De acuerdo el gobernador de la región de Cheliábinsk, se continúa con los trabajos de búsqueda de la decena de trabajadores reportados como desaparecidos tras el siniestro.

💥Fuerte explosión en una empresa en una provincia rusa



Una explosión en una empresa en Kopeisk, Cheliábinsk, dejó 9 muertos y 5 heridos, según el gobernador Alexéi Téksler. Los servicios de emergencia ya están en el lugar.https://t.co/3dZ7SAPoZU pic.twitter.com/lhE2WbWwIA — RT en Español (@ActualidadRT) October 22, 2025

Según habitantes de la zona aseguraron que se habían producido explosiones en la zona donde se encuentra la fábrica Plastmass.

El gobernador añadió que el incendio fue sofocado y comenzó la remoción de escombros, además de que aún no se confirman las causas del siniestro.

"La versión de que (la explosión) fue un impacto de un dron no se ha confirmado", afirmó el mandatario estatal.

El Comité de Instrucción implicó na causa penal por "violación de las normas de seguridad en industrias peligrosas, con resultado de muerte de dos o más personas"

