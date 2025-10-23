Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_23_T094211_448_b98f4f2c07
Internacional

Suman 12 muertos por explosión en fábrica de explosivos en Rusia

Al menos una decena de trabajadores continúan desaparecidos. Las labores de búsqueda continúan tras sofocar las llamas del siniestro

  • 23
  • Octubre
    2025

Autoridades informaron que al menos 12 personas sin vida, cinco heridos y 10 desaparecidas es el saldo de la explosión reportada en la fábrica de explosivos y municiones en Rusia.

De acuerdo el gobernador de la región de Cheliábinsk, se continúa con los trabajos de búsqueda de la decena de trabajadores reportados como desaparecidos tras el siniestro.

Según habitantes de la zona aseguraron que se habían producido explosiones en la zona donde se encuentra la fábrica Plastmass.

El gobernador añadió que el incendio fue sofocado y comenzó la remoción de escombros, además de que aún no se confirman las causas del siniestro.

"La versión de que (la explosión) fue un impacto de un dron no se ha confirmado", afirmó el mandatario estatal.

El Comité de Instrucción implicó na causa penal por "violación de las normas de seguridad en industrias peligrosas, con resultado de muerte de dos o más personas"


