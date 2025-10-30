Cerrar X
Internacional

Suman 132 muertos por operativo contra narcotráfico en Brasil

Autoridades detallaron que también se decomisaron más de 100 armas y se detuvieron a 113 presuntos miembros de una importante organización criminal

  • 30
  • Octubre
    2025

Autoridades de Brasil desplegaron un operativo en Río de Janeiro contra la banda "Comando Vermelho", lo que dejó al menos 132 personas sin vida el pasado martes.

De acuerdo con la Defensoría Pública, la cifra de personas fallecidas se elevó después de que los afectados buscaran a sus familiares desaparecidos y empezaran a juntar decenas de cuerpos en una plaza.

Funcionarios del organismo acompañaron las búsquedas en la favela de la Penha, uno de los focos de la operación, donde también se encuentran presentes en los institutos forenses responsables por la identificación de los cuerpos.

El Gobierno regional presentó este miércoles un balance de fallecidos de cuatro agentes y 115 supuestos miembros del grupo criminal, una de las dos facciones criminales más poderosas de Brasil.

El secretario de la Policía Civil de Río de Janeiro, Felipe Curi, detalló que primero se recuperaron 58 cuerpos, pero más tarde se reportaron 61 más.

Durante la opreación fueron arrestados 113 sospechosos y se decomisaron 119 armas y 14 artefactos explosivos.

Los miembros de la banda criminal realizaron bloqueos en la zona norte de Río de Janeiro, lo que provocó filas de cientos de autobuses y cierre de decenas de escuelas y centros de salud.

 


