Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_19_T152114_967_a48316a176
Internacional

Suman 16 muertos y 34,000 afectados por lluvias en Honduras

Autoridades estatales informaron que 97 comunidades permanecen incomunicadas, seis puentes destruidos y 14 carreteras dañadas

  • 19
  • Octubre
    2025

El número de personas fallecidas a causa de las lluvias registradas en Honduras se incrementó a 16, mientras que los afectados superan los 34,000.

De acuerdo con los bomberos, la última víctima fue identificada como un joven de 22 años, quien falleció ahogado en un río al este de Tegucigalpa.

Su cuerpo fue recuperado por agentes del Cuerpo de Bomberos, un día después de ser arrastrado por la corriente cuando intentó cruzar el río a bordo de su motocicleta.

El jefe de operaciones de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias, Luis Salinas, mencionó que las precipitaciones afectaron a 7,075 familias, 3,735 viviendas y 86 inmuebles totalmente destruidos.

Salinas reportó también que alrededor de 97 comunidades permanecen incomunicadas, seis puentes destruidos y 14 carreteras dañadas.

Las lluvias de las últimas horas causaron diversas afectaciones en varias zonas de la capital, con viviendas anegadas, deslizamientos de tierra y calles intransitables.

El organismo de protección civil amplió, por 24 horas más, la alerta roja en al menos dos departamentos al sur del país debido a la crecida de los ríos Choluteca y Goascorán.

Además, indicó que mantiene bajo vigilancia una onda tropical que se desplaza sobre el arco de las Antillas Menores y que podría desarrollarse en los próximos días en el mar Caribe.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_20_T140802_781_dd05d1f6dc
Japón enviará ayuda a víctimas de inundaciones en México
G3tw2w_CW_4_AA_8r5o_02a25fcf0d
Víctimas de abusos ven reunión con el papa como 'histórica'
119_comunidades_sheinbaum_4e40dd637f
Siguen 119 caminos y puentes dañados por lluvias: Presidencia
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_20_T153509_767_4402f87b48
Wall Street cierra con subidas del 1%; aún esperan resultados
EH_UNA_FOTO_2025_10_20_T151959_926_24a7028fe7
Reanudan clases al sur del estado tras recientes lluvias
EH_UNA_FOTO_2025_10_20_T151621_772_839d0f80e9
Llega 'Frankenstein' a Cineteca NL previo a estreno global
publicidad

Más Vistas

evw_0ffc34d10e
Nuevo León reconoce y apoya a operadores del transporte público
EH_UNA_FOTO_2025_10_18_T130905_515_265354a704
Rompe PAN con alianzas partidistas; termina la era del PRIAN
20251018_083116_e7ac4f7e97
Retira 'Leones en Acción' 40 toneladas de basura en el río
publicidad
×