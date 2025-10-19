Suman 16 muertos y 34,000 afectados por lluvias en Honduras

El número de personas fallecidas a causa de las lluvias registradas en Honduras se incrementó a 16, mientras que los afectados superan los 34,000.

De acuerdo con los bomberos, la última víctima fue identificada como un joven de 22 años, quien falleció ahogado en un río al este de Tegucigalpa.

Su cuerpo fue recuperado por agentes del Cuerpo de Bomberos, un día después de ser arrastrado por la corriente cuando intentó cruzar el río a bordo de su motocicleta.

El jefe de operaciones de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias, Luis Salinas, mencionó que las precipitaciones afectaron a 7,075 familias, 3,735 viviendas y 86 inmuebles totalmente destruidos.

Salinas reportó también que alrededor de 97 comunidades permanecen incomunicadas, seis puentes destruidos y 14 carreteras dañadas.

Las lluvias de las últimas horas causaron diversas afectaciones en varias zonas de la capital, con viviendas anegadas, deslizamientos de tierra y calles intransitables.

El organismo de protección civil amplió, por 24 horas más, la alerta roja en al menos dos departamentos al sur del país debido a la crecida de los ríos Choluteca y Goascorán.

Además, indicó que mantiene bajo vigilancia una onda tropical que se desplaza sobre el arco de las Antillas Menores y que podría desarrollarse en los próximos días en el mar Caribe.

